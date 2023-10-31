Сотрудника ДПС из Петербурга осудили за сломанную руку оперативницы

Суд в Твери приговорил инспектора ДПС Александра Колесникова к четырём годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Об это сообщается на сайте суда. В начале февраля 2022 года он сломал руку оперативнице уголовного розыска Алёне Юдиной.

Дело рассматривали в Твери, куда его направил Верховный суд.

Конфликт между сотрудницей уголовного розыска Юдиной и инспекторами ДПС Колесниковым и Перенюком произошел на служебной парковке возле отделения полиции Василеостровского района в Санкт-Петербурге 2 февраля 2022 года. Юдина попросила подъехавший наряд ДПС переставить машину, сообщив, что работает в уголовном розыске. При этом она отказалась показать служебное удостоверение.

В отделении полиции между сотрудниками МВД завязалась словесная перепалка. Юдина стала оскорблять инспекторов, в ответ они повалили её на пол, Колесников вывернул ей руку назад, от чего оперативница громко закричала. Позже с переломом руки Юдину доставили в Мариинскую больницу.

После случившегося всех троих уволили из МВД, а в отношении Колесникова возбудили уголовное дело.

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