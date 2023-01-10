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Сотрудника телекомпании задержали после пожара в военкомате в Братске

Здание военкомата в Братске, где произошел пожар

Звукорежиссера муниципальной телерадиокомпании "Братск" задержали по подозрению в поджоге военкомата. Об этом сообщает Astra со ссылкой на источник.

По данным издания, 21-летнего Дмитрия М. задержали накануне. Его имя убрали с сайта медиахолдинга. В компании отказались подтвердить, что сотрудник задержан по подозрению в поджоге военкомата. "Он здесь больше не работает", - сказали в разговоре с Сибирь.Реалии в приемной холдинга, не пояснив, на каком основании уволен сотрудник. В архивной версии сайта указана фамилия сотрудника, о котором может идти речь - Дмитрий Михеев.

Учредителем компании "Братск" выступает городская администрация. Телекомпания поддерживает российское вторжение в Украину, сообщая, в частности, о поддержке мобилизованных и визитах на Донбасс местных политиков.

9 января неизвестные подожгли здание центрального военкомата в Братске Иркутской области. Ночью кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно.

  • С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации, в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела.
  • В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

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