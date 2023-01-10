Сотрудника телекомпании задержали после пожара в военкомате в Братске

Звукорежиссера муниципальной телерадиокомпании "Братск" задержали по подозрению в поджоге военкомата. Об этом сообщает Astra со ссылкой на источник.

По данным издания, 21-летнего Дмитрия М. задержали накануне. Его имя убрали с сайта медиахолдинга. В компании отказались подтвердить, что сотрудник задержан по подозрению в поджоге военкомата. "Он здесь больше не работает", - сказали в разговоре с Сибирь.Реалии в приемной холдинга, не пояснив, на каком основании уволен сотрудник. В архивной версии сайта указана фамилия сотрудника, о котором может идти речь - Дмитрий Михеев.

Учредителем компании "Братск" выступает городская администрация. Телекомпания поддерживает российское вторжение в Украину, сообщая, в частности, о поддержке мобилизованных и визитах на Донбасс местных политиков.

9 января неизвестные подожгли здание центрального военкомата в Братске Иркутской области. Ночью кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно.