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Сотрудникам Узбекской службы Радио Свобода угрожают убийствами

Сотрудники Узбекской службы Радио Свобода - "Радио Озодлик" перед выборами президента страны получают многочисленные угрозы. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что 16 октября всего за 30 минут в телеграм-канале Узбекской службы появились десятки сообщений с угрозами и оскорблениями в адрес журналистов и их родственников. Сообщения содержали угрозы убийства и сексуального насилия и сопровождались порнографией. В некоторых комментариях говорилось, что "реальная цель "Озодлика" – организовать мятеж в Узбекистане, нарушить мир и дискредитировать президента".

Угрозы поступили с анонимных учетных записей, но журналисты выяснили, что как минимум два сообщения были написаны аккаунтами, продвигающими в соцсетях провластную политику.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал угрозы в адрес Узбекской службы "отвратительными" и призвал Ташкент немедленно прекратить тактику запугивания в отношении независимых СМИ.

Сайт Узбекской службы Радио Свобода заблокирован в Узбекистане с 2019 года.

Президентские выборы в Узбекистане назначены на 24 октября. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов, среди которых действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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