Двое влиятельных члена парламента Узбекистана предложили присвоить титул Вождя нации президенту страны Шавкату Мирзиёеву. Инициатива появилась незадолго до выборов главы государства. За полтора месяца до голосования политик кажется безальтернативным кандидатом на победу. Но предложение он пока не комментировал. Об этом в среду, 8 сентября, рассказывает Узбекская служба Радио Свобода

Мирзиёев — второй президент в 30-летней истории независимости Узбекистана. Он занял эту должность вскоре после смерти первого президента Ислама Каримова, полномочия которого продлевались на формальных выборах в 2000, 2007 и 2015 годах и на двух референдумах. В первое время после смены главы государства в стране наблюдалось подобие оттепели, гражданам были предоставлены несколько большие права, чем раньше.

На второй срок политик выдвинулся в августе. Как ожидается, на этих выборах, как и на всех предшествовавших голосованиях, не будет подлинной конкуренции, отмечает Узбекская служба. Ни на одном из голосований главный претендент не получал меньше 87 процентов голосов избирателей.

Одновременно с выдвижением была опубликована статья члена сената Узбекистана Кудратиллы Рафикова, в котором президента предложено назвать вождём нации. В тексте 74-летнего председателя Федерации профсоюзов Узбекистана заявляется, что узбеки, особенно молодое поколение, доверяют президенту, среди детей он вызывает всеобщее восхищение, в его природе и характере есть что-то необычное, а люди задаются вопросом, спит или отдыхает глава государства хоть когда-нибудь.

Спустя несколько дней депутат нижней палаты парламента Акмаль Саидов, опубликовал другую статью, в которой прямо использовал титул главы нации применительно к президенту. Вновь восхваляя предполагаемые заслуги Мирзияева в развитии страны, Саидов также называл президента Юртбаши ("Глава страны"), такой неофициальный титул носил Каримов.

Если президенту присвоят титул Вождя, он присоединится к тесному кругу бывших и действующих президентов Центральной Азии, уже носящих схожие звания в рамках их культов личности, отмечает Узбекская служба РС.

Первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов носил титул Туркменбаши — главы всех туркмен. Его преемник Гурбангулы Бердымухамедов носит титул "Аркадаг" — "покровитель". В 2010 году парламент Казахстана принял закон, которым первому президенту Нурсултану Назарбаеву присвоено звание Елбасы — Лидера нации. Оно внесено в конституцию страны. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2015 году получил титул лидера нации и "Основателя мира и национального единства".