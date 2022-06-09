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Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили 6 окладов за увольнение

На заводе "Фольксваген Груп Рус"

Автомобильный концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые соглашения в течение июня с выплатой до шести окладов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на российский профсоюз работников компании. Это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса, отмечает издание.

Тем работникам, кто готов расторгнуть трудовой договор до 17 июня, предлагают выплатить компенсацию в размере шести окладов, до 29 июня — только пяти. В "Фольксваген Груп Рус" подтвердили эту информацию и уточнили, что сотрудникам предложили не только финансовую компенсацию, но еще и медицинскую страховку до конца года, а также личное IT-оборудование для тех работников, к кому это применимо.

В нижегородском подразделении Volkswagen, по данным профсоюзов, работает около 200 человек. Площадка находится в простое с 3 марта и выпуск вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении ГАЗа.

Сам Volkswagen не делал каких-либо заявлений о разрыве соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на ГАЗе, но, по данным "Коммерсанта", довел до дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. При этом уходить с российского рынка, по крайней мере, марка VW не хочет, говорят источники издания.

Volkswagen, как и многие другие иностранные автопроизводители, прекратил поставки автомобилей и комплектующих в Россию в начале марта на фоне войны в Украине.

25 мая вступили в силу санкции США, введенные против группы ГАЗ Олега Дерипаски ещё в 2018 году. На фоне войны в Украине Минфин Соединенных Штатов отказался их отсрочить.

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