Сотрудники ФСБ и МВД задерживали прихожан мечети в Балашихе

17 ноября сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого задерживали прихожан мечети в подмосковном городе Балашиха. Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на имама мечети, а также на анонимный источник. В правоохранительных органах сообщение пока не комментировали.
Утверждается, что днём в пятницу после начала традиционной молтивы люди с оружием и без опознавательных знаков окружили мечеть. У всех, кто выходил из неё, проверяли документы, некоторых задерживали и отвозили в военкомат. Утверждается, что участники рейда представлялись сотрудниками ФСБ, МВД и прокуратуры.
По словам имама, некоторым прихожанам "предлагали служить" в армии. Неизвестно, однако, шла ли речь о призыве на срочную службу или же предложении заключить контракт, и был ли кто либо из задержанных у мечети отправлен в армию.
Как отмечает "Новая газета Европа", 15 ноября аналогичный рейд прошёл на территории рынка и фабрики "Реутовская мануфактура", причём кроме сотрудников силовых структур, как утверждается, в нём участвовали "русские националистические молодёжные движения".
В конце октября большой резонанс вызвала "облава" на посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Тогда несколько десятков человек отвезли в военкомат и по крайней мере некоторых из них отправили на срочную службу в армии, в качестве альтернативы предлагалось заключить контракт. Огласку история получила благодаря тому, что в числе задержанных и затем призванных оказался финалист телешоу "Перепой звезду" Мамут Усеинов.
- В последнее время неоднократно сообщалось о попытках властей привлечь к участию в войне мигрантов, получивших российское гражданство. Об "облавах" на них сообщалось в разных регионах России, включая Санкт-Петербург. Их задерживают, отвозят в военкомат и ставят на воинский учёт, предлагая при этом заключать контракты на службу в армию и угрожая наказанием в случае отказа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на днях предложил лишать гражданства мигрантов, получивших российский паспорт, если они не желают принимать участие в войне против Украины.
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