Сотрудники ФСБ и МВД задерживали прихожан мечети в Балашихе

17 ноября сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого задерживали прихожан мечети в подмосковном городе Балашиха. Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на имама мечети, а также на анонимный источник. В правоохранительных органах сообщение пока не комментировали.

Утверждается, что днём в пятницу после начала традиционной молтивы люди с оружием и без опознавательных знаков окружили мечеть. У всех, кто выходил из неё, проверяли документы, некоторых задерживали и отвозили в военкомат. Утверждается, что участники рейда представлялись сотрудниками ФСБ, МВД и прокуратуры.

По словам имама, некоторым прихожанам "предлагали служить" в армии. Неизвестно, однако, шла ли речь о призыве на срочную службу или же предложении заключить контракт, и был ли кто либо из задержанных у мечети отправлен в армию.