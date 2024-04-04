Сотрудники Кроноцкого заповедника получили условные сроки

Бывшие руководители Кроноцкого заповедника на Камчатке получили условные сроки от 2,5 до 5 лет по делу о растрате более 450 миллионов рублей. В 2022 году им назначили реальные сроки, однако через год суд отменил приговор после жалобы адвокатов.
По данным суда, бывший заместитель директора по познавательному туризму Роман Корчигин получил 3 года условно, бывший заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова 5 лет условно, бывшая сотрудница заповедника Дарья Паничева – 3,5 года условно, её коллега Николай Поздняков – 2,5 года условно.
Реальный срок 4,5 года получил предприниматель Руслан Ошуров.
Адвокаты подсудимых заявили, что намерены обжаловать приговор суда.
- В июле 2022 года Петропавловск-Камчатский городской суд признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в многомиллионных растратах и приговорил к лишению свободы на сроки от 3 до пяти с половиной лет в колонии общего режима. Обвиняемый по этому же делу предприниматель Руслан Ошуров получил 8 лет колонии. В 2023 году суд отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение.
- По данным суда, подсудимые действовали в составе организованной группы под руководством бывшего директора "Кроноцкого государственного заповедника" Тихона Шпиленка. Он умер в 2016 году. В 2015 и 2016 годах они через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника 455 миллионов рублей.
- Защита сотрудников "Кроноцкого заповедника" обжаловала приговор. В ходе рассмотрения уголовного дела Петропавловск-Камчатский городской суд не нашёл никаких достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих вину, сказал адвокат Александр Андреев.
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