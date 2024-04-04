Сотрудники Кроноцкого заповедника получили условные сроки

Бывшие руководители Кроноцкого заповедника на Камчатке получили условные сроки от 2,5 до 5 лет по делу о растрате более 450 миллионов рублей. В 2022 году им назначили реальные сроки, однако через год суд отменил приговор после жалобы адвокатов.

По данным суда, бывший заместитель директора по познавательному туризму Роман Корчигин получил 3 года условно, бывший заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова 5 лет условно, бывшая сотрудница заповедника Дарья Паничева – 3,5 года условно, её коллега Николай Поздняков – 2,5 года условно.

Реальный срок 4,5 года получил предприниматель Руслан Ошуров.

Адвокаты подсудимых заявили, что намерены обжаловать приговор суда.