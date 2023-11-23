Сотрудники Воронежского камерного театра выступили в защиту режиссёра

Сотрудники Воронежского камерного театра написали открытое письмо с просьбой вернуть на работу его художественного руководителя Михаила Бычкова. 21 ноября программа всероссийской государственной телерадиокомпании "Вести Воронеж" со ссылкой на источник в областном правительстве сообщила, что причиной увольнения режиссёра стал отказ Бычкова "менять отношение к политике государства после начала СВО (специальная военная операция – так власти РФ называют войну в Украине)".

Обращение к властям региона, Минкульту России и администрации президента в защиту Бычкова опубликовано в сети ВКонтакте. Под ним стоят подписи более 60 сотрудников театра. "Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор. Мы лишились нашего режиссёра, нашего художественного руководителя в середине театрального сезона. Нам сложно передать словам моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения", – говорится в обращении. В нём также подчёркивается уникальность театра, перечисляются полученные им награды и премии. Завершается письмо просьбой вернуть Бычкова "в созданный им же театр". Сотрудники также предлагают министру культуры Воронежской области Марии Мазур встретиться с коллективом театра.

Камерный театр был создан Бычковым в 1993 году и назывался критиками одним из лучших в российских регионах. Его спектакли регулярно становились участниками и лауреатами крупнейших театральных фестивалей.

26 февраля 2022 года Бычков подписал обращение театральных деятелей с призывом остановить войну в Украине. Той же весной он вышел из президентского Совета по культуре и искусству.

Официально об увольнении режиссёра было объявлено 22 ноября, при этом причины не были названы. В репортаже "Вести Воронеж" со ссылкой на источник в региональных органах власти утверждалось, что у Бычкова "не пропало желание писать открытые осуждающие письма", а театр не пытался поддержать "участников СВО и членов их семей льготными билетами". Сам 66-летний режиссёр увольнение не комментировал.