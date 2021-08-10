Сотрудников школы-интерната в Тайшете обвинили в истязании детей

В Тайшете Иркутской области задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра "Школы-интерната рабочего поселка Квиток", которых обвиняют в истязании воспитанников. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Сообщается, что 5 августа несколько воспитанников интерната заявили в полицию о физическом насилии со стороны сотрудников учреждения. По словам заявителей, воспитатели наказали их за то, что ранее подростки самовольно покинули территорию лагеря.

Следствие установило, что телесные повреждения получили трое воспитанников интерната.

Персонал учреждения обвиняют по трем уголовным статьям: превышение должностных полномочий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание несовершеннолетнего. Сообщается, что сотрудники отстранены от работы.