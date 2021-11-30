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Сотрудница центра поддержки ЛГБТ в Екатеринбурге отсудила у гомофобного активиста ₽54 тыс.

Анна Чикинда, сотрудник Ресурсного центра для ЛГБТ. Фото Натальи Крюковой

Сотрудница Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, включённого российскими властями в список иностранных агентов, отсудила 54 тысячи рублей у гомофобного активиста, присылавшего ей оскорбительные СМС-сообщения. Об это рассказывает издание It’s My City.

Алла Чикинда начала получать оскорбительные сообщения от Тимура Булатова в декабре 2018 года. В 2020 году она решила обратиться в суд. В гражданском иске активистка требовала взыскать с Булатова по две тысячи рублей за каждое оскорбительное сообщение. В судебном процессе эксперты подтвердили, что в СМС Булатова действительно была обесцененная лексика и непристойные слова.

В июне суд также взыскал 32 тысячи рублей с Булатова за оскорбления юристки того же центра Анны Плюсниной. Позиция автора оскорбительных сообщений в материале It’s My City не приводится.

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