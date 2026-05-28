Сотруднице института философии РАН официально предъявили обвинения

Сотруднице Института философии РАН Светлане Месяц, которая ранее была арестована, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в связи с реализацией научного проекта "Наследие Аристотеля". Об этом сообщил 28 мая "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По версии следствия, при подготовке издания полного академического собрания сочинений древнегреческого философа Аристотеля в переводе на русский язык были похищены 16 миллионов рублей выделенных на проект бюджетных средств. Следствие считает Светлану Месяц причастной к предоставлению ложных сведений о выполнении работ. Проект должен был включать создание историко-философских комментариев и исследование античной аристотелевской традиции. Однако на деле, полагает следствие, части заявленных результатов не было либо они находились в черновом варианте, однако участники проекта якобы продолжали получать бюджетные деньги, хотя исследования и переводы в полном объёме не выполнили.

54-летняя Светлана Месяц - кандидат философских наук, специализируется на античной философии. Вину она, как сообщается, не признаёт. Официально правоохранительные органы об обвинении не сообщали.

В Институте философии РАН ранее отвергли обвинения в мошенничестве и выразили надержду, что следствие прекратит уголовное дело, сообщают "Ведомости". Представитель утверждения заявил, что технические недочеты в одном из разделов государственного задания не могут быть преступными.

Сообщения об обысках в Институте философии вызвали большой резонанс в том числе в связи с имевшей место несколько лет назад попыткой взять его под контроль группой сторонников так называемого русского мира, среди которых упоминался бизнесмен Константин Малофеев. Главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов в частности сообщил, что, по его данным, дело было возбуждено по доносу несостоявшиегося директора Института философии РАН Анатолия Черняева. Черняев это отверг, однако поддержал возбуждение дела, заявив: "государство намерено навести порядок и в сфере науки". По мнению Черняева, в 2021 году возглавившего институт на несколько дней, но вынужденного уйти из-за протестов, в дирекции института "укоренилась порочная традиция в высшей степени легкомысленного, если не сказать наплевательского, отношения к государственному заданию". Его сторонники, помимо прочего, выступили с утверждениями о том, что Месяц не поддержала войну в Украине.