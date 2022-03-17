Сотрудницу "Дождя" депортировали из Казахстана как "нежелательную"

Офис-менеджера временно приостановившего работу телеканала "Дождь" выслали из Казахстана вместе с еще восемью гражданами России, жившими с ней в одном отеле. Об этом сообщила в своем телеграме бывшая ведущая канала Анна Монгайт.

"Посчитали "нежелательными". Депортировали в Россию. Для кого-то это может обернуться трагическими последствиями", — написала журналистка, не уточняя подробностей решения. Ранее о других случаях депортации граждан России из Казахстана после начала военных действий в Украине не сообщалось. МИД Казахстана пока не комментировал произошедшее.