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Сотрудницу "Дождя" депортировали из Казахстана как "нежелательную"

Офис-менеджера временно приостановившего работу телеканала "Дождь" выслали из Казахстана вместе с еще восемью гражданами России, жившими с ней в одном отеле. Об этом сообщила в своем телеграме бывшая ведущая канала Анна Монгайт.

"Посчитали "нежелательными". Депортировали в Россию. Для кого-то это может обернуться трагическими последствиями", — написала журналистка, не уточняя подробностей решения. Ранее о других случаях депортации граждан России из Казахстана после начала военных действий в Украине не сообщалось. МИД Казахстана пока не комментировал произошедшее.

  • С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Сотни журналистов и работников СМИ покинули Россию.

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