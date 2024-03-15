Социальный фонд исправил данные о числе мужчин с инвалидностью

Социальный фонд России исправил данные за 2023 год о рекордном числе мужчин, получивших инвалидность. Об этом сообщает "Медиазона".

Из первоначальной публикации следовало, что в прошлом году число мужчин с инвалидностью от 31 года до 59 лет выросло с 1,67 миллионов и на 507 тысяч и составило 2,17 миллионов. Внимание на это обратило издание "Вёрстка".

Опубликованные данные расходятся с более подробными выкладками фонда отдельно по каждой возрастной категории. Согласно этим данным, число мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет осталось практически неизменным — 1,72 миллиона в прошлом году против 1,67 миллионов в 2022-м.

После обращения "Медиазоны" в Социальный фонд России ошибку в статистике исправили.

Осенью прошлого года Социальный фонд России перестал публиковать данные Федерального реестра инвалидов. Там, среди прочих, указывались данные людей, получивших инвалидность в результате военной травмы. На основе этих публикаций "Медиазона" считала число людей с инвалидностью, получивших ранения на войне против Украины.

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