"Вёрстка": В 2023 в России рекордно выросло число мужчин-инвалидов

В прошлом году в России было зарегистрировано рекордное за последние восемь лет число мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет. Об этом сообщает издание "Вёрстка", проанализировав данные Фонда пенсионного и социального страхования.

Согласно этим данным, на конец 2023 года в России жили более двух миллионов мужчин-инвалидов в возрастной группе 31-59 лет - на 507 тысяч больше, чем в 2022 году, когда их было 1,67 миллиона. Это рекордный прирост за последние восемь лет.

Также в 2023 году был зафиксирован один из самых больших показателей в категории мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет - 290 тысяч человек. Сравнить его с предыдущим годом невозможно, поскольку данные за 2022 год скрыты Росстатом.

Специалисты полагают, что прирост мужской инвалидности связан с войной в Украине, хотя отмечают, что это не обязательно единственный фактор. По словам демографа Алексея Ракши, именно военных инвалидов в России могут быть "десятки тысяч, если уже не сотни. Если прирост меньше - значит, частично или полностью их скрывают", - сказал эксперт.