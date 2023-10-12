Соцсеть X удалила сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, удалила сотни аккаунтов, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС, и десятки тысяч сообщений, связанных с его атакой на Израиль 7 октября. Об этом говорится в письме генерального директора платформы Линды Яккарино в ответ на запрос Евросоюза.

25 августа в Евросоюзе вступил в силу закон о цифровой безопасности, обязывающий социальные сети тщательно модерировать публикующийся контент. 10 октября комиссар Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон обратился с письмом к владельцу X Илону Маску с требованием соблюдать этот закон применительно к ситуации на Ближнем Востоке.

В письме чиновника говорилось, что у ЕС есть основания полагать, что социальная сеть используется для распространения "незаконного контента и дезинформации". За нарушение нового закона соцсетям положены штрафы до 6 процентов оборота, в случае с X речь бы шла о сотнях миллионов долларов.

В ответе Яккарино говорится, что после нападения на Израиль в социальной сети был создан оперативный штаб для реагирования на ситуацию. Кроме удаления аккаунтов и сообщений, десятки тысяч твитов были дополнены контекстом для борьбы с дезинформацией. "В Х нет места террористическим организациям или использующим насилие экстремистским группам", – говорится в письме.

ХАМАС был признан террористической организацией в странах Евросоюза и США. В то же время организация остаётся одной из двух основных политических сил на Палестинских территориях и де-факто удерживает власть в секторе Газа.