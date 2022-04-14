SoundStream удалил подкасты издания "Холод" по требованию РКН

Сервис SoundStream удалил все подкасты издания "Холод", в том числе и те, что были посвящены войне в Украине. Представитель сервиса объяснил, что это было сделано по требованию Роскомнадзора.
SoundStream получил уведомление от ведомства, в котором говорилось, что в подкастах "Холода" присутствует "недостоверная информация о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции". Таковой Роскомнадзор посчитал информацию об "атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах Вооруженных сил России".
Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова назвала блокировку "актом политической цензуры со стороны российской власти". По её словам, издание не удаляло и не будет ничего удалять из-за давления.
Ранее стало известно, что сервис "Яндекс.Музыка" удалил по требованию Роскомнадзора ежедневный подкаст Русской службы Би-би-си "Что это было?". В нём обсуждались главные новости, а после 24 февраля российское вторжение в Украину.
- С 24 февраля в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Также Роскомнадзор заблокировал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. А суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России.
- Всего с начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов, подсчитал проект "Роскомсвобода".
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