SoundStream удалил подкасты издания "Холод" по требованию РКН

Сервис SoundStream удалил все подкасты издания "Холод", в том числе и те, что были посвящены войне в Украине. Представитель сервиса объяснил, что это было сделано по требованию Роскомнадзора.

SoundStream получил уведомление от ведомства, в котором говорилось, что в подкастах "Холода" присутствует "недостоверная информация о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции". Таковой Роскомнадзор посчитал информацию об "атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах Вооруженных сил России".

Главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова назвала блокировку "актом политической цензуры со стороны российской власти". По её словам, издание не удаляло и не будет ничего удалять из-за давления.

Ранее стало известно, что сервис "Яндекс.Музыка" удалил по требованию Роскомнадзора ежедневный подкаст Русской службы Би-би-си "Что это было?". В нём обсуждались главные новости, а после 24 февраля российское вторжение в Украину.