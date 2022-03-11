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В ООН раскритиковали РФ за слова о биологическом оружии в Украине

Идзуми Накамицу

У ООН нет сведений о каких-либо программах по разработке в Украине биологического оружия. Об этом в пятницу на заседании Совета безопасности международной организации заявила высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

На заседании Совбеза настояла Россия, обвинившая ранее США в развитии таких программ. Постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя 11 марта повторил до сих пор не подкреплённое доказательствами утверждение, что в Украине при поддержке Министерства обороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают.

В Соединённых Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет эти неподтверждённые сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.

Как заявила в пятницу американский посланник в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне глубоко обеспокоены тем, что Россия могла созвать совещание в качестве отвлекающего манёвра – в рамках подготовки атаки в Украине. "У России уже есть опыт лживых обвинений других стран в нарушениях, которые совершает сама Россия", – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Британский дипломат Барбара Вудворд назвала утверждения Москвы "абсолютной чушью", добавив, что Россия "погружается сегодня в новые глубины", и Совбез не должен следовать за ней.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявил, что в ходе боевых действий в Украине была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг после переговоров в Анталье с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой также говорил о созданных Пентагоном в Украине "нескольких десятков военно-биологических лабораторий – в нарушение конвенции по запрещению биологического токсинного оружия".

Президент США Джо Байден 11 марта предупредил, что Россия "понесет огромный ущерб" в случае применения химического оружия, добавив, что любое прямое столкновение России и НАТО может спровоцировать Третью мировую войну.

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