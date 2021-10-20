Совет безопасности ООН проведёт экстренное заседание после запуска Северной Кореей баллистической ракеты морского базирования 19 октября. Встреча пройдёт по инициативе США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает японский канала NHK.

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Против КНДР введены санкции ООН из-за развития ядерной и ракетной военных программ. Тем не менее Пхеньян продолжает испытывать новые носители атомного оружия. Согласно заявлению официального Центрального телеграфного агентства, 19 октября стране удалось успешно запустить новую баллистическую ракету с подводной лодки.

Северная Корея обладает одним из самых многочисленных подводных флотов в мире, он насчитывает, по разным оценкам, приблизительно 70 — 90 дизельных лодок. Возможность оснастить одну из них ядерным оружием значительно ухудшит стабильность в регионе. Кроме того, пуск 19 октября стал восьмым крупным испытанием северокорейских ракет в этом году.

После пусков 15 и 28 сентября Совет безопасности уже пытался согласовать заявление по поводу испытаний. Однако согласовать текст не удалось из-за позиций представителей России и Китая, — передает NHK.