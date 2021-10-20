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Совбез ООН проведёт экстренное заседание после ракетных испытаний КНДР

Предположительно, фотография испытания ракеты морского базирования КНДР

Совет безопасности ООН проведёт экстренное заседание после запуска Северной Кореей баллистической ракеты морского базирования 19 октября. Встреча пройдёт по инициативе США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает японский канала NHK.

Против КНДР введены санкции ООН из-за развития ядерной и ракетной военных программ. Тем не менее Пхеньян продолжает испытывать новые носители атомного оружия. Согласно заявлению официального Центрального телеграфного агентства, 19 октября стране удалось успешно запустить новую баллистическую ракету с подводной лодки.

Северная Корея обладает одним из самых многочисленных подводных флотов в мире, он насчитывает, по разным оценкам, приблизительно 70 — 90 дизельных лодок. Возможность оснастить одну из них ядерным оружием значительно ухудшит стабильность в регионе. Кроме того, пуск 19 октября стал восьмым крупным испытанием северокорейских ракет в этом году.

После пусков 15 и 28 сентября Совет безопасности уже пытался согласовать заявление по поводу испытаний. Однако согласовать текст не удалось из-за позиций представителей России и Китая, — передает NHK.

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