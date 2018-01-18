"Маленький ракетчик" под крылом Путина

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия осуществляет поставки в КНДР в нарушение международных санкций, и поэтому Пхеньян все ближе к созданию баллистической ракеты, которая могла бы достигнуть территории Соединенных Штатов. Насколько обвинения Трампа близки к истине?

"Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей", – сказал Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters, при этом неожиданно похвалив ранее столь не любимую им Китайскую Народную Республику: "То, в чем Китай помогает нам, Россия саботирует, иными словами, Россия нивелирует то, что делает Китай".

Китай и Россия согласились с последними санкциями Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, введенными в прошлом году. Эти санкции предусматривают, помимо прочего, резкие ограничения поставок топлива в КНДР. Однако в декабре 2017 года разведывательные службы нескольких европейских государств сообщили, что Москва по меньшей мере трижды поставила Пхеньяну топливо – в обход санкций.

Ситуация на Корейском полуострове вновь заметно обострилась 29 ноября прошлого года, когда КНДР впервые за два месяца произвела испытания – на этот раз межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". После этого северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что в зоне досягаемости этой ракеты, способной нести ядерную боеголовку, находится вся территория Соединенных Штатов.

​История "внушения"

Впервые Организация Объединенных Наций ввела санкции против северокорейского режима в 2006 году, после первого успешного испытания им ядерного оружия. В 2009 году, когда Пхеньян организовал новый ядерный взрыв, Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 1874, расширившую эмбарго на поставки оружия в КНДР. Кроме того, всем государствам – членам ООН рекомендовалось досматривать морские суда, направляющиеся в Северную Корею, и уничтожать любые грузы, которые могли бы иметь отношение к северокорейской ядерной программе. В третий раз усиление международных санкций произошло в январе 2013 года, после того как КНДР запустила с помощью своей баллистической ракеты космический спутник "Кванмёнсон-3".

Вслед за этим резолюции Совбеза ООН в отношении Пхеньяна стали появляться все чаще – причем всегда до последнего момента Россия и Китай всеми силами препятствовали их принятию. В марте 2013 года, после третьего северокорейского испытания ядерного оружия, ООН ввела санкции в отношении денежных переводов, поступающих в КНДР из международной финансовой системы. В марте 2016 года, после четвертого по счету ядерного испытания в КНДР, резолюцией номер 2270 был запрещен экспорт из Северной Кореи в другие государства – члены ООН золота, титана и разных редких металлов, а также угля и железа – за исключением "случаев, когда их продажа иностранным государствам диктуется необходимостью поддержания средств КНДР к существованию". Резолюция 2321, принятая Совбезом ООН в ноябре 2016 года, ограничила еще больше экспорт северокорейского угля, а также запретила экспорт из КНДР меди, никеля, цинка и серебра. При этом, по данным ООН, к февралю 2017 года 116 из 193 государств-членов так и не представили доклады об осуществлении санкций.

В августе 2017 года была принята резолюция Совбеза ООН номер 2371, полностью запретившая экспорт из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, а также – увеличение числа северокорейских рабочих, легально трудящихся в зарубежных государствах. Наконец, 11 сентября прошлого года появилась резолюция номер 2375, почти полностью запретившая импорт в КНДР из государств – членов ООН нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с северокорейским капиталом, а также экспорт северокорейского текстиля и газового конденсата. Кроме того, эта резолюция полностью запретила гражданам КНДР в будущем работать за рубежом в странах – членах ООН.

22 декабря 2017 года Совет Безопасности принял очередную резолюцию в отношении КНДР, предусматривающую сокращение поставок нефти и продуктов нефтепереработки в эту страну на 90 процентов, запрет на импорт в страну промышленного оборудования и транспортных судов, а также депортацию в течении двух лет из государств, принявших резолюцию, уже ранее находившихся там северокорейских рабочих.

Параллельно с ООН свои персональные санкции против Пхеньяна вводили все эти годы США, Европейский союз, Япония, Южная Корея и Австралия. Как правило, они были еще более жесткими и связанными с различными громкими случаями нарушений международного права северокорейским режимом – от потопления корвета ВМС Южной Кореи "Чхонан" до смерти американского туриста Отто Уормбира.

Переговоры без главного участника

16 января в канадском городе Ванкувер состоялась организованная США встреча министров иностранных дел 20 государств, посвященная проблеме КНДР. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И на эти переговоры приглашены не были. Вскоре после этого государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "КНДР пока нельзя доверять, но для переговоров есть возможности, которыми следует воспользоваться". Тиллерсон и глава аппарата администрации Трампа Джон Келли также выражали уверенность в том, что Северная Корея под международным давлением рано или поздно будет вынуждена сесть за стол переговоров с Вашингтоном, отмечая, что для этого существуют и поддерживаются некие "открытые каналы связи".

Встречу в Ванкувере подверг резкой критике МИД России, подчеркнув, что, по мнению Москвы, она ставит под сомнение авторитет ООН: "Столь грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решений Совета Безопасности демонстрирует их полное неуважение к этому важнейшему международному институту". Министр иностранных дел Китая Ван И одновременно заявил о наступлении "момента истины" по вопросу урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова: "Сейчас настал момент проверки искренности всех сторон. Международное сообщество должно посмотреть на то, кто на самом деле способствует урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, а кто подрывает и вновь нагнетает обстановку", – сказал он.

Единственные официальные переговоры, в которых до сих пор согласился участвовать Пхеньян, проходят в настоящее время в приграничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Они касаются лишь одной темы – участия северокорейских спортсменов в предстоящей зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Кто злит Дональда Трампа

В обширном интервью Reuters, в котором затрагивались и многие другие важнейшие аспекты внешней политики США, Дональд Трамп назвал Северную Корею главной международной проблемой, стоящей перед ним лично. При этом американский президент выразил сомнение по поводу каких бы то ни было переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, ранее названным им "маленьким ракетчиком" (little rocket man). В прошлом он не исключал прямых переговоров с Кимом: "Я сяду с ним за стол переговоров, но не уверен, что это решит проблему", – сказал Трамп, отметив, что переговоры с Пхеньяном, которые вели предыдущие администрации США, не смогли сдержать развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Президент США отказался отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он связь с лидером КНДР, с которым в прошлом обменивался публичными оскорблениями и угрозами. Дональд Трамп отметил, что все-таки надеется разрешить противостояние с Пхеньяном мирным путем, и при этом дал высокую оценку усилиям Китая по ограничению поставок нефти и угля в КНДР, хотя и отметил, что "Пекин должен делать большее для сдерживания Северной Кореи".

​Зачем России нужен Ким Чен Ын?

О том, насколько могут быть обоснованны последние обвинения президента США в адрес Кремля, в интервью Радио Свобода рассуждает бывший дипломат, знаток Корейского полуострова, в прошлом заместитель директора 1-го департамента Азии российского МИДа Валентин Моисеев. Он подчеркивает, что угроза военного конфликта с применением оружия массового уничтожения на Корейском полуострове сегодня крайне высока и что любое военное обострение здесь неминуемо отразится на всех соседях КНДР, включая Россию – ведь северокорейский ядерный полигон Мантапсан в районе Кильчу расположен примерно в 300 километрах от Владивостока:

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– Дональд Трамп, не упоминая об этом прямо, имеет в виду, что якобы из России в КНДР танкерами поставляется топливо. Это возможно, конечно, хотя о каких-то больших объемах говорить не приходится. Поскольку вся торговля Москвы с Пхеньяном в последние годы не превышает 10 миллионов долларов. Вряд ли Россия может способствовать таким образом наращиванию северокорейского военного потенциала. Советский Союз в свое время был крупнейшим поставщиком в КНДР высокооктанового бензина, потому что он не производился ни в Китае, ни в КНДР. А также СССР поставлял туда и авиационный керосин, и сейчас мы поставляли его туда, уже в российские времена. Может быть, речь идет об этом.

– Странные, как минимум, отношения с Пхеньяном для Москвы – инструмент влияния на Дальнем Востоке? Или все-таки тут играет роль и память Путина о старой советской дружбе с "династией Кимов"? Ведь нынешний Кремль все чаще говорит о преемственности, о наследовании "лучших советских традиций". Как тут сочетаются практицизм и имперскость?

– Мне кажется, что часто это происходит просто по инерции: это "дружба против кого-то". Россия действительно хочет играть какую-то роль на Дальнем Востоке и понимает, что ключ к ее участию в дальневосточных делах лежит, вероятно, в Пхеньяне. Но любые отношения требуют какого-то материального наполнения! А вот этого нет. Россия на Корейском полуострове, как и много где еще, пытается каким-то образом восстановить влияние времен СССР. Но тогда 90 процентов северокорейской торговли замыкалось на Советский Союз! А теперь 90 процентов внешнеэкономических связей Пехеньяна приходится на Китай.

– А то, как выглядит Москва в глазах международного сообщества, поддерживая дружбу с самым одиозным режимом в мире, не принимается в расчет?

– В последнее время российская дипломатия нигде и никогда на такие вещи не обращает внимания. Она проводит ту политику, которую считают нужной в Кремле. А там точно не обращают внимания на то, что, действительно, это ненавидимый всеми режим, мимо которого нормальные страны, что называется, стараются брезгливо проходить мимо.

– История международных санкций против Северной Кореи в последние два десятилетия – это история противодействия этому процессу со стороны России и со стороны Китая? И как менялись за последнее время позиции сторон?

– Если раньше и Россия, и Китай выступали прямо против санкций, то теперь все-таки они формально их как бы поддерживают. Хотя всегда оставляют для себя во всех резолюциях Совбеза какие-то лазейки! Вот и все изменения, если говорить об участии Москвы.

– О том, какими именно ядерными силами располагает Пхеньян, все время много говорят и много спорят. Последние данные американских ученых – не меньше 20 боеголовок, не считая средств доставки. Каковы ваши оценки?

– Здесь я склонен полностью верить американцам. Они исходят из своих разведывательных данных, в которых нет поводов сомневаться. Но в любом случае повторять за Ким Чен Ыном его хвастливые слова о том, что он "достиг ядерного паритета с Америкой", я бы не стал, конечно. Или сам он не понимает, что несет, или это неправильный перевод.

​– Государственный департамент США уверен, что Ким Чен Ын под давлением обязательно сядет с Вашингтоном за стол переговоров. Реальная это перспектива? Потому что за стол переговоров уже 20 лет Пхеньян "вот-вот садится", и нынешний молодой "маленький ракетчик", и отец его, а до этого дед...

– Никогда руководители КНДР ни за какой стол переговоров всерьез не сядут, потому что им это не нужно. Им необходимо выжить, а для того чтобы выжить, им нужно иметь ядерное оружие. И никогда они не будут разговаривать, в ближайшее время по крайней мере, на тему какой-то его ликвидации. Сейчас Пхеньян занимает достаточно хорошую, я бы сказал, с его точки зрения, позицию: потому что северокорейцы шантажируют весь мир! И никаких переговоров, конечно, в ближайшее время не будет. Они могут состояться только на тактическом уровне, вроде тех, что сейчас идут с Южной Кореей. Чтобы мировое сообщество на время забыло об их ядерных испытаниях и немножко притормозило, так сказать, со своими санкциями.

– Откуда тогда у Запада вновь и вновь возникает уверенность, что Северную Корею за стол переговоров можно усадить? Так считают и в Вашингтоне, и в Европейском союзе. Но проходят годы, даже десятилетия, а Пхеньян продолжает морочить всем голову.

– Американские и европейские политики не понимают, что такое северные корейцы и что такое вообще Восток. Японцы, кстати, вряд ли относятся к сложившейся ситуации так же, как американцы, поскольку они знают северокорейцев и понимают местную специфику. Я думаю, что на Западе в отношении КНДР развилось просто непонимание или нежелание понимать. Потому что и в США, и в Европе есть многочисленные прекрасные специалисты по Дальнему Востоку, и они наверняка точно оценивают все перспективы. Но публично не хотят свои мысли высказывать, для того чтобы не выставлять так регион в неполиткорректном свете. И уж точно воевать с КНДР там никто не хочет, это тоже понятно.

​– Поэтому Дональд Трамп говорит, что ядерная программа Пхеньяна и вообще КНДР –​ это главная международная проблема, которую он должен срочно решить? Почему именно так он расставил приоритеты?

– Дональд Трамп, как любой президент США, хочет и должен остаться в истории как лидер, "который что-то решил". Он амбициозный человек – и это нормально! А Северная Корея действительно сейчас представляет политическую аномалию – маленькая страна, которая дергает тигра за усы! И при этом тигр ничего не может сделать. Я не исключаю развязывания в скором времени военного конфликта на Корейском полуострове, потому что слишком остра проблема и слишком много оружия скопилось в этом регионе и вокруг него.

– И как в таком случае поведут себя Пекин и Москва? Это чем грозит?

– Пекин связан с Пхеньяном военным договором. В 1961 году эти страны подписали Договор о сотрудничестве и дружбе, и КНР обязалась немедленно оказать военную и иную помощь своему союзнику, если он подвергнется нападению. Этот договор несколько раз продлевался, в последний раз – до 2021 года. СССР подписал когда-то с КНДР такой же Договор, но Российская Федерация, к счастью, отказалась в свое время его продлевать, в 90-е годы прошлого века. Но, по-моему, в случае начала войны Россия тоже просто не может не пострадать, хотя бы потому, что имеет 17-километровую общую границу с Северной Кореей. Всем соседям тоже достанется, что называется. Волей-неволей и Россия, и Китай будут втянуты в военный конфликт, – подчеркивает Валентин Моисеев.