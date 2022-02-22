Постпред США в ООН: Путин "разорвал Минские соглашения в клочья"

Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой", - заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в ночь на вторник, 22 февраля.

Заседание было созвано по инициативе Украины, Франции и Евросоюза после объявления о признании Россией независимости сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на вторник соответствующий проект был внесен на ратификацию в Госдуму.



Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" было направлено на "создание предлога для войны". По словам американского дипломата, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". В связи с указом президента России о вводе российских войск на подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории представитель США при ООН заявила, что называть их миротворцами – "чушь". Томас-Гринфилд добавила, что 22 февраля последуют новые меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".

Сегодня же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о единой линии с трансатлантическими партнёрами, и что действия России не останутся безнаказанными.

Представитель Франции считает, что Россия полностью саботировала огромные усилия по установлению мира на Украине. Но дипломатический путь еще открыт, сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР" и призвал ввести "точечные европейские санкции".

Постоянный представитель Китая призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. При этом он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе. Главным фактором разрушения минских соглашений он назвал отказ Киева от прямого диалога с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Небензя заявил, что Россия стороной минских соглашений не является. А признание Москвой независимости сепаратистских республик не меняет состава сторон этих соглашений.

Представитель Украины Сергей Кислица сказал, что его страна готова к переговорам и потребовал от России отменить указ о признании и вернуться за стол переговоров. Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.