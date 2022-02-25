Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке членства России в организации из-за вторжения на территорию Украины. Решение было принято в пятницу, 25 февраля, по инициативе Польши и Украины сообщается на сайте организации.

У России не будет права представительства в Совете и в Парламентской ассамблее Совета Европы, говорится в коммюнике. Однако Россия остаётся участником подписанных европейских конвенций, в том числе Европейской конвенции о правах человека.

Судья от России Михаил Лобов остаётся судьёй Европейского суда по правам человека, суд продолжит рассматривать жалобы на Россию. Приостановка членства не является постоянной мерой, у Москвы остаются пути коммуникации с Советом, говорится в сообщении организации.