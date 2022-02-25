Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке членства России в организации из-за вторжения на территорию Украины. Решение было принято в пятницу, 25 февраля, по инициативе Польши и Украины сообщается на сайте организации.
У России не будет права представительства в Совете и в Парламентской ассамблее Совета Европы, говорится в коммюнике. Однако Россия остаётся участником подписанных европейских конвенций, в том числе Европейской конвенции о правах человека.
Судья от России Михаил Лобов остаётся судьёй Европейского суда по правам человека, суд продолжит рассматривать жалобы на Россию. Приостановка членства не является постоянной мерой, у Москвы остаются пути коммуникации с Советом, говорится в сообщении организации.
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. Спустя год в связи с членством в организации Москва ввела мораторий на смертную казнь. Конституционный суд дважды продлевал мораторий ― в 1999-м и 2009-м годах, однако в Уголовном кодексе упоминание смертной казни по-прежнему содержится.
- Адвокат Павел Чиков в своём телеграм-канале рассказал, что Комитет министров может предложить участнику покинуть Совет Европы. Если он (например, Россия) согласится, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет может также своим решением прекратить членство государства в Совете с даты, которую определит сам.
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