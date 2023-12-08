Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Совет Европы: РФ задолжала Грузии 133 миллиона евро по решению ЕСПЧ

Штаб-квартира ЕСПЧ
Штаб-квартира ЕСПЧ

Совет Европы вновь призвал Россию к исполнению своих международных обязательств и выплате компенсаций по делам, решения по которым принял Европейский суд по правам человека. Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года после вторжения в Украину, однако в организации настаивают, что она по-прежнему обязана исполнять решения по делам, жалобы по которым были поданы до этого момента.

На последнем заседании Комитета министров Совета Европы, который надзирает за исполнением решений ЕСПЧ, было констатировано, в частности, что Россия до сих пор не выплатила более 129 миллионов евро компенсации Грузии по делу о нарушении прав грузинских граждан во время вооружённого конфликта 2008 года. С учётом процентов сейчас эта сумма достигла 133 миллионов.

Также отмечается, что Россия должна исполнить решения по делам, связанным с гибелью Сергея Магнитского, убийствами Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Александра Литвиненко, а также по девяти делам, связанным с Алексеем Навальным. В частности Комитет министров призвал Россию обеспечить Навальному доступ к медицинской и юридической помощи. Также упоминается о необходимости пересмотреть законы, дискриминирующие, по оценке Совета Европы, ЛГБТ-сообщество.

В сообщении подчёркивается, что Совет Европы активно сотрудничает с соответствующими структурами ООН, добиваясь исполнения Россией решений ЕСПЧ. На следующей неделе в Страсбурге эта тема будет обсуждаться со специальным докладчиком ООН.

Российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG