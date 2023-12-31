Совет Евросоюза принял Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

Совет Евросоюза частично принял Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. За решение проголосовали единогласно, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В марте 2024 года на воздушных и морских границах двух стран со странами Шенгенского соглашения будет отменён погранконтроль.

Переговоры об отмене контроля на сухопутных границах продолжатся в новом году. По сообщению Еврокомиссии, Совет ЕС примет решение в разумные сроки.

Решение о частичном принятии стран в Шенген в истории Евросоюза принято впервые.

Ведомство утверждает, что решение принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма. Смогут ли София и Бухарест выдавать шенгенские визы иностранцам, не уточняется.

В 2007 году Болгария и Румыния стали членами Евросоюза.

Еврокомиссия объявила о готовности интегрировать государства в Шенгенскую зону еще в 2011 году, но некоторые страны ЕС на протяжении 12 лет блокировали это решение, указывая на проблемы с коррупцией и неспособность Болгарии и Румынии обеспечить охрану границ. Австрия и Нидерланды, в частности, опасались увеличения потока нелегальных мигрантов.

Против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступала Венгрия. В декабре Будапешт снял возражения. Перед этим София под давлением венгерских властей отменила плату за транзит российского газа.