Венгрия будет использовать право вето против принятия Болгарии в Шенгенскую зону, пока София не отменит введённый осенью налог на транзит российского газа. Об этом в субботу заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его цитирует агентство Reuters.

Он назвал введение налога противоречащим европейским нормам. Венгрия стала третьей страной, блокирующей вступление Болгарии в Шенгенское пространство, вместе с Нидерландами и Австрией.

О повышении тарифа на транзит российского газа болгарские власти объявили в октябре. Импорт и транзит облагаются сбором 20 левов за 1 МВт•ч, или $111 на тыс. куб. м. Венгрия и получающая через Болгарию российский газ Сербия тогда выступили резко против этой меры, назвав её недружественным шагом.

В Болгарии аналитики называли налог введённым против Австрии, ещё одной страны, получающей газ из России, сообщала Болгарская служба Радио Свобода. Из-за позиции Вены, опасающейся притока нелегальных мигрантов, в начале декабря было отменено обязательное голосование Совета по внутренним делам ЕС о расширении шенгенской зоны, передавал "Евроньюс".

В середине декабря входящие в правящую коалицию Болгарии партии сообщили, что примут закон, откладывающий введение налога. Вместо этого Болгария будет ждать, пока Евросоюз предложит общеевропейский механизм транзита российского газа.