Совет федерации 17 апреля проголосовал за назначение однокурсницы президента России Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. До этого она занимала должность заместителя председателя.

70-летняя Подносова заменит в должности умершего 23 февраля Вячеслава Лебедева. Он бессменно занимал этот пост с 1989 года.

Судья была рекомендована на должность Высшей квалификационной коллегией судей 1 апреля. Она была единственным претендентом на должность.

Подносова окончила окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975 году, одновременно с Путиным. В том же году начала юридическую карьеру в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. Работала на Вольском заводе строительных изделий. Судьёй впервые стала в 1990 году в городе Луга Ленинградской области.

Как писала газета "Коммерсантъ", в судебной системе Подносова считалась влиятельным человеком, "поскольку все понимали, кто за ней стоит". В 2017 году она возглавила суд Ленинградской области.

В 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции: из-за возрастного ценза в 70 лет 65-летняя Подносова была назначена на пять лет вместо шести. В Верховный суд она перешла уже через два года.

При Подносовой Верховный суд может переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Такая идея возникла ещё в 2006 году, в 2013 был принят соответствующий закон. С тех пор в городе ведётся строительство квартала зданий для суда и судей на берегу Невы, стоимость проекта оценивалась в 3,5 млдр рублей ($374 млн).

В 2023 году сообщалось, что стройка затянется до 2028 года.