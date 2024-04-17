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Совет Федерации назначил однокурсницу Путина председателем Верховного суда

Ирина Подносова
Ирина Подносова

Совет федерации 17 апреля проголосовал за назначение однокурсницы президента России Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. До этого она занимала должность заместителя председателя.

70-летняя Подносова заменит в должности умершего 23 февраля Вячеслава Лебедева. Он бессменно занимал этот пост с 1989 года.

Судья была рекомендована на должность Высшей квалификационной коллегией судей 1 апреля. Она была единственным претендентом на должность.

Подносова окончила окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975 году, одновременно с Путиным. В том же году начала юридическую карьеру в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. Работала на Вольском заводе строительных изделий. Судьёй впервые стала в 1990 году в городе Луга Ленинградской области.

Как писала газета "Коммерсантъ", в судебной системе Подносова считалась влиятельным человеком, "поскольку все понимали, кто за ней стоит". В 2017 году она возглавила суд Ленинградской области.

В 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции: из-за возрастного ценза в 70 лет 65-летняя Подносова была назначена на пять лет вместо шести. В Верховный суд она перешла уже через два года.

При Подносовой Верховный суд может переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Такая идея возникла ещё в 2006 году, в 2013 был принят соответствующий закон. С тех пор в городе ведётся строительство квартала зданий для суда и судей на берегу Невы, стоимость проекта оценивалась в 3,5 млдр рублей ($374 млн).

В 2023 году сообщалось, что стройка затянется до 2028 года.

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