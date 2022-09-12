Совет по правам человека ООН: Россия преследует противников войны

Российские власти преследуют противников войны в Украине и принимают дальнейшие меры по ограничению свободы собраний и слова. Об этом заявила исполняющая обязанности Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Нада Аль-Нашиф.

В Женеве в понедельник открылась очередная сессия Совета. Россия была исключена из его состава большинством голосов после начала вооружённого вторжения в Украину.

"В Российской Федерации преследования и ограничительные меры и репрессии против людей, выражающих несогласие с войной в Украине, подрывают действие конституционно гарантированных основных свобод, включая право на свободу собраний, союзов и выражения мнения" - сказала Аль-Нашиф. Также она отметил, что российские власти нарушают право на свободный доступ к информации, оказывая давление на журналистов, вводя цензуру и блокируя доступ к сайтам.

Ряд правозащитных организаций ранее призвали Совет принять резолюцию с требованием создать независимый орган по расследованию предполагаемых нарушений прав человека в России.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину в России были задержаны более 16 тысяч участников антивоенных протестов. Составлено более 3-х тысяч протоколов по административной статье о дискредитации армии, возбуждено более 100 уголовных дел по статье о так называемых военных фейках. Десятки людей, в том числе известные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, оказались по этой статье за решёткой. Обе статьи появились в законодательстве вскоре после начала войны. Заблокированы были тысячи сайтов.