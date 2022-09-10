Совет по престолонаследию провозгласил Карла III королём Великобритании

Карл III официально провозглашён новым королём Великобритании.
Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти. 10 сентября в Лондоне его официально провозгласил монархом Совет по престолонаследию.
Прокламация, как отмечает Би-би-си, была подписана наследником престола, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.
Все присутствующие кроме церемониймейстера были одеты в черное или пурпурное – в знак скорби по усопшей королеве.
В первом ряду зрителей были бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Там же находился лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.
73-летний Карл III стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября.
В пятницу вечером Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь он начал со слов об умершей королеве, отметив, что она "служила источником вдохновения" и была примером для его семьи. Новый монарх отметил, что Елизавета II достойно прожила свою жизнь, и пообещал служить британцам до конца своих дней "с непоколебимой преданностью".
В речи Карл III также объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Этот титул получает наследник британского престола. Супруга Уильяма Кэтрин отныне будет носить титул принцессы Уэльской.
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