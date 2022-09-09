Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь короля была записана несколькими часами раньше в Голубой гостиной Букингемского дворца. Она практически полностью посвящена его матери, королеве Елизавете II.
Король заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным. Храбрость и верность долгу сочетались в ней с человеческой теплотой, чувством юмора и умением всегда видеть лучшее в людях.
Карл III отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире. В ходе её правления британское общество менялось, соединив в себе людей множества национальностей и вероисповеданий. Менялись и принципы управления государством. Однако, подчеркнул король, принципы и ценности британской монархии, англиканской церкви, те традиции и свободы, что лежат в основе парламентского правления, должны и будут оставаться незыблемыми.
Карл III обратился ко всем подданным Великобритании и пообещал, что в течение всей своей жизни будет служить им "с верностью, уважением и любовью", руководствуясь устоями британской Конституции.
"Моя жизнь и жизнь моей семьи, конечно, изменится," - сказал король. Он признал, что больше не сможет в таком объеме, как раньше, заниматься благотворительностью, но выразил уверенность, что начатые им проекты будут переданы в хорошие руки. Он поблагодарил свою жену Камиллу, с которой состоит в браке уже 17 лет, и пообещал, что она будет с достоинством нести обязанности королевы-консорта.
Он упомянул, что титулы принца и принцессы Уэльских теперь будут носить его старший сын, следующий наследник престола принц Уильям и его супруга Кэтрин. Младшему сыну, принцу Гарри, и его жене Меган он пожелал "счастливой жизни за океаном".
В заключение Карл III сказал, что на следующей неделе состоятся похороны Елизаветы II. От своего имени, от имени королевской семьи и британского народа он может сказать матери главное слово: "спасибо". "Да хранят ангелы твой покой," - завершил свою речь король.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером в пятницу прибыла в Букингемский дворец, чтобы встретиться с королём и выразить ему свои соболезнования по поводу кончины Елизаветы II. Королева официально назначила Трасс на должность премьер-министра 6 сентября, за два дня до своей смерти.
- 10 сентября Карл III будет официально провозглашен королём Великобритании и встретится с британским кабинетом министров.
- Королю Карлу III 73 года. До восшествия на престол он носил титул принца Уэльского. На британском троне он сменил свою мать, королеву Елизавету II, скончавшуюся 8 сентября в возрасте 96 лет. Елизавета была главой Великобритании 70 лет и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
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