Совет тейпов попросил Путина освободить узников "ингушского дела"

Совет тейпов Ингушетии записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить осуждённых лидеров протеста против земельного соглашения с Чечней. С таким предложением Совет решил выступить после того, как главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину удалось избежать наказания за мятеж, захват двух городов и гибель нескольких военных пилотов.
К президенту, в частности, обратился брат бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова. Он напомнил, что во время мятежа 24 июня страна "была в хаосе".
"Несмотря на все, что совершили наёмники, обвинения с них были сняты в одночасье. Наши соотечественники находятся в заключении по сфабрикованному делу, их вина заключалась лишь в том, что они просили вас восстановить их попранные права. Вы говорили, что кто-то в толпе кидал бутылки – да, нашёлся кто-то молодой, но и вагнеровцы не из рогатки по вертолетам стреляли, оставляя за собой след из убитых", – сказал Магомед Погоров.
Он попросил президента освободить осуждённых по "ингушскому делу" так же быстро, как были сняты все обвинения с наёмников, чьи действия президент ранее описал фразой "нож в спину".
Обвиняемые по "ингушскому делу" протестовали против соглашения об изменении границы с Чечней. Митинг 27 марта 2019 года в Магасе закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией.
В декабре 2021 года суд в Ессентуках признал семерых лидеров протеста в Ингушетии виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества, а также в участии нём. Им назначены сроки от семи до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас в Ставропольском краевом суде рассматривается апелляция на этот приговор. Все осужденные по этому делу были признаны политзаключенными правозащитным центром "Мемориал".
- 23 июня Евгений Пригожин и подчинённая ему частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку мятежа против руководства Министерства обороны России и планов ведомства расформировать ЧВК. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву.
- При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи бортов – в общей сложности 13 человек – погибли.
- К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.
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