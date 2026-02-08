Советник Кира Стармера ушёл в отставку в связи с делом Эпштейна

В Великобритании ушёл в отставку ключевой советник премьер-министра Кира Стармера, руководитель его аппарата Морган МакСуини. Причной отставки стала его роль в назначении лорда Питера Мандельсона послом Британии в США - несмотря на его связи с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, публикация материалов дела которого продолжает оказывать влияние на общественное мнение в США и других странах.

"Решение назначить Питера Мандельсона было ошибочным. Оно повредило нашей партии, нашей стране и вере в политику вообще", - заявил МакСуини. Он взял на себя ответственность за то, что именно он рекомендовал лидеру лейбористов и премьеру Стармеру назначить Мандельсона послом.



Питер Мандельсон в течение нескольких десятилетий был одной из ключевых фигур Лейбористской партии. Сейчас ему 72 года. Послом он пробыл всего несколько месяцев, в сентябре прошлого года, после публикации очередных материалов дела Эпштейна, в которых говорилось о более тесных отношениях между ними, чем считалось раньше, он был уволен.



Новая порция опубликованных ФБР в конце января документов содержит указания на то, что Мандельсон передавал Эпштейну конфиденциальную информацию о деятельности британских властей, сам будучи министром.

В Британии раздаются и голоса, призывающие к отставке премьер-министра Стармера, однако члены его кабинета заявляют, что сохраняют доверие к нему.

Ранее на этой неделе Питер Мандельсон покинул Палату лордов. Его представители заявляют, что он до самого ареста и смерти Эпштейна в 2019 году - американские власти заявили, что он покончил с собой в тюрьме - не знал о его преступной деятельности. Эпштейна обвиняют в вовлечении несовершеннолетних девушек в сексуальные отношения со взрослыми мужчинами, особенно богатыми и влиятельными. В документах по его делу упоминается множество известных лиц, многие из которых до сих пор являются политическими лидерами или крупными бизнесменами.



