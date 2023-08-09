Советник Львовой-Беловой в юности общался с неонацистами

Reuters отмечает, что, несмотря на публикацию постов, связанных с этой группировкой, ни в одном из них Петров не говорил о своей поддержке WotanJugend.

Официальный сотрудник Кремля, подозреваемый к депортации украинских детей в Россию, ранее был связан с неонацистским движением. Журналисты Reuters обнаружили соответствующие сведения в российских соцсетях. Телеканал "Дождь" обративший внимание на расследование агентства Reuters, подчеркивает, что речь идёт о советнике уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. 27-летний Алексей Петров в подростковом возрасте публиковал в соцсетях посты, связанные с неонацистской группировкой WotanJugend.

Администратор группы, с которым говорили журналисты Reuters, сказал, что не знает Петрова лично. Администратор подчеркнул, что его группировка поддерживает Украину, потому что выступает против российских властей.

В период с 2011 по 2014 годы, когда были опубликованы тексты Алексея Петрова во "ВКонтакте", их автору было от 16 до 19 лет. На это обращает внимание телеканал "Дождь").

В его профиле в 2013 году был опубликован комментарий со словами "Римский салют, от сердца к солнцу". оставались в его аккаунте до конца июля 2023 года. После обращения к нему журналистов Reuters, он удалил некоторые видео, отписался от двух крайне правых групп и переделал один из своих аккаунтов в "личный".