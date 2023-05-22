Известны несколько имён из группы, атаковавшей Белгородскую область

Одним из участников диверсионной группы, проникшей с территории Украины в Белгородскую область был националист Алексей Лёвкин. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из базы МВД России следует, что Лёвкин находится в розыске по уголовной статье, но по какой именно – не уточняется. Где находится Лёвкин, по словам источника, неизвестно.

Суд в Москве заочно арестовал Лёвкина ещё в 2018 году по обвинению в создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти или вражды, отмечает ТАСС.

Лёвкин называл себя членом Русского добровольческого корпуса. Он вместе с легионом "Свобода России" взял на себя ответственность за вторжение в Белгородскую область в понедельник, 22 мая.

Телеграм-канал "Астра" также сообщает, что, помимо Лёвкина, в диверсии участвовал бывший актёр Кирилл Канахин. Он снимался в сериале "Глухарь" и играл в "Театре Луны". В 2018 году Канахин, по данным СМИ, уехал из России после возбуждения на него уголовного дела об "участии в незаконных акциях".

Ещё одного человека, предположительно причастного к событиям в Белгородской области, идентифицировал телеграм "Осторожно, новости". Это 41-летний Алексей Долгов. Как утверждается, ранее он служил в российской армии и жил в Первомайске Луганской области. После 2014 года он бывал в России, а в 2022 году выложил в соцсетях фотографии из пригорода Киева.

Тем временем бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, проживающий в Киеве, в интервью британской коммерческой радиостанции LBC назвал себя политическим лидером легиона "Свобода России". По словам Пономарёва, "эта война может закончиться только в Москве..., когда режим [президента России Владиимира] Путина будет сменен". Экс-депутат также считает, что свержением действующей власти будут заниматься сами россияне.