"У войны на истощение нет явных победителей". Залужный не согласен, что Россия уже проиграла

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 10 июля
01:19 Валерий Залужный считает неверным и опасным мнение, что Россия уже проиграла войну против Украины
03:45 Владимир Зеленский признал, что в селе Вишневое в Киевской области при российском ударе взорвался склад боеприпасов
05:11 Фронтовой корреспондент «Донбасс.Реалии» о нынешней ситуации в Славянске и Краматорске
10:23 Дмитрий Песков объяснил, почему не состоялся анонсированный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина
13:00 СМИ: Израильские спецслужбы предупредили Трампа о том, что Иран готовит на него покушение
14:19 «Ветеран СВО» Александр Лунин, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после административного ареста
15:59 Большинство россиян опасаются за свое финансовое благополучие после выхода на пенсию
19:22 35 лет назад Борис Ельцин был впервые приведен к присяге в качестве президента РФ
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»