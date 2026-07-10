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Время Свободы

"У войны на истощение нет явных победителей". Залужный не согласен, что Россия уже проиграла

Валерий Залужный
Валерий Залужный
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 10 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 10 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 10 июля

01:19 Валерий Залужный считает неверным и опасным мнение, что Россия уже проиграла войну против Украины

03:45 Владимир Зеленский признал, что в селе Вишневое в Киевской области при российском ударе взорвался склад боеприпасов

05:11 Фронтовой корреспондент «Донбасс.Реалии» о нынешней ситуации в Славянске и Краматорске

10:23 Дмитрий Песков объяснил, почему не состоялся анонсированный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

13:00 СМИ: Израильские спецслужбы предупредили Трампа о том, что Иран готовит на него покушение

14:19 «Ветеран СВО» Александр Лунин, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после административного ареста

15:59 Большинство россиян опасаются за свое финансовое благополучие после выхода на пенсию

19:22 35 лет назад Борис Ельцин был впервые приведен к присяге в качестве президента РФ

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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