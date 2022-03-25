Союз театральных деятелей потребовал закрыть журнал "Театр"

Союз театральных деятелей России потребовал прекратить выпуск журнала "Театр". Письмо к главному редактору журнала Марине Давыдовой за подписью заместителя председателя СТД Геннадия Смирнова публикует телеграм-канал "Закулиска". В редакции журнала подтвердили эту информацию.

Журнал "Театр" с первого дня войны в Украине вел онлайн под названием "Театр боевых действий", где рассказывали о том, что происходит с театром и культурой вообще в "это тяжёлое время".

После российского военного вторжения на территорию Украины главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова написала петицию с призывом прекратить боевые действия. Спустя несколько дней на двери её квартиры появился знак Z (символ поддержки так называемой "спецоперации"). "Понятно было одно: это написанная белой краской черная метка", – написала Давыдова.

Ранее ей угрожали после протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издание рассказывало о задержанных на митингах членах театрального сообщества.