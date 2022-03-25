Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Союз театральных деятелей потребовал закрыть журнал "Театр"

Обложка журнала "Театр" (архивное фото)

Союз театральных деятелей России потребовал прекратить выпуск журнала "Театр". Письмо к главному редактору журнала Марине Давыдовой за подписью заместителя председателя СТД Геннадия Смирнова публикует телеграм-канал "Закулиска". В редакции журнала подтвердили эту информацию.

Журнал "Театр" с первого дня войны в Украине вел онлайн под названием "Театр боевых действий", где рассказывали о том, что происходит с театром и культурой вообще в "это тяжёлое время".

После российского военного вторжения на территорию Украины главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова написала петицию с призывом прекратить боевые действия. Спустя несколько дней на двери её квартиры появился знак Z (символ поддержки так называемой "спецоперации"). "Понятно было одно: это написанная белой краской черная метка", – написала Давыдова.

Ранее ей угрожали после протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издание рассказывало о задержанных на митингах членах театрального сообщества.

  • После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Дефицит товаров и рост цен в России
Embed
Дефицит товаров и рост цен в России

No media source currently available

0:00 0:28:01 0:00

Дефицит товаров и рост цен в России

Война в Украине. События дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG