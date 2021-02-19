Главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова пожаловалась на угрозы со стороны анонимных телеграм-каналов. Они обвиняют её в связях с зарубежным финансированием и политической активности. Это происходит после того, как она написала в фейсбуке лозунг "Долой власть ФСБ", а её издание стало рассказывать о задержанных на протестных акциях членах театрального сообщества.

54-летняя Давыдова возглавляет журнал "Театр" с 2010 года. В публикациях в одном из анонимных каналах заявляется, что издание занимается политической деятельностью, превратившись в "агит-листок". Утверждается, что редакция финансируется западными посольствами, а значит должна зарегистрироваться в России иностранным агентом. Сообщение переопубликовывалось популярными прокремлёвскими блогерами.

Одновременно, заявила Давыдова, анонимные каналы публиковали информацию о её задержанном на протестной акции 21-летнем сыне, что она расценивает как угрозу "взять его в заложники". Кроме того, примерно в то же время к ней домой пытался попасть участковый полицейский.