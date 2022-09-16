Вот такая "профилактика". За что власти уничтожают "Новую газету"

В освобожденном от российской оккупации украинском городе Изюм обнаружено массовое захоронение;
Стратегия наступления ВСУ;
Добьется ли Владимир Путин конкретной поддержки Китая и Индии в противостоянии России и США;
Споры вокруг свободы слова в Украине ведутся и во время полномасштабной войны;
Почему путинский режим уничтожает "Новую газету" и почему есть те, кто отказывается выполнять репрессивные законы.
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