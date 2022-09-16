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Время Свободы

Вот такая "профилактика". За что власти уничтожают "Новую газету"

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 сентября

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Время Свободы - Темы дня 16.09.2022
by Радио Свобода

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В освобожденном от российской оккупации украинском городе Изюм обнаружено массовое захоронение;

Стратегия наступления ВСУ;

Добьется ли Владимир Путин конкретной поддержки Китая и Индии в противостоянии России и США;

Споры вокруг свободы слова в Украине ведутся и во время полномасштабной войны;

Почему путинский режим уничтожает "Новую газету" и почему есть те, кто отказывается выполнять репрессивные законы.

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