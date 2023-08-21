Созданное в Кремле молодёжное движение получит 19 млрд за год

Созданное по инициативе Владимира Путина государственное молодёжное движение под названием "Движение первых" получило годовой бюджет размером в 19 миллиардов рублей, сообщил председатель правления организации, заместитель министра образования и науки Григорий Гуров.

Из них почти 10 миллиардов планируется направить в регионы, ещё 4 миллиарда – на обеспечение работы центрального аппарата движения.

Издание The Moscow Times отмечает, что объём финансирования организации сравним с годовыми доходами бедных регионов – таких, как Калмыкия или Еврейская автономная область. Кроме того, он втрое больше, чем расходы на государственную программу по "укреплению материально-технической базы" медицинских учреждений, и в пять раз превышает бюджет на 2023 год проекта по "развитию фармацевтической и медицинской промышленности", заявленная цель которого – заменить исчезающие импортные препараты.