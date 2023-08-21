Созданное в Кремле молодёжное движение получит 19 млрд за год

Созданное по инициативе Владимира Путина государственное молодёжное движение под названием "Движение первых" получило годовой бюджет размером в 19 миллиардов рублей, сообщил председатель правления организации, заместитель министра образования и науки Григорий Гуров.
Из них почти 10 миллиардов планируется направить в регионы, ещё 4 миллиарда – на обеспечение работы центрального аппарата движения.
Издание The Moscow Times отмечает, что объём финансирования организации сравним с годовыми доходами бедных регионов – таких, как Калмыкия или Еврейская автономная область. Кроме того, он втрое больше, чем расходы на государственную программу по "укреплению материально-технической базы" медицинских учреждений, и в пять раз превышает бюджет на 2023 год проекта по "развитию фармацевтической и медицинской промышленности", заявленная цель которого – заменить исчезающие импортные препараты.
- В июле Госдума приняла законопроект о создании государственной организации детей и подростков. Она должна отвечать за воспитание молодёжи и сформировать им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Законопроект был внесён в Думу в мае, в день юбилея пионерской организации. Владимир Путин предлагал назвать новое движение "пионерией". "Движение первых" - фактически синоним "движения пионеров", если иметь в виду английский первоисточник слова "пионер".
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