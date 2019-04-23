SpaceX потерпела неудачу во время испытаний двигателей корабля

Капсула Dragon Crew, на которой компания Илона Маска SpaceX собирается отправлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была, по меньшей мере, серьезно повреждена в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Капсула была охвачена пламенем в результате нештатной ситуации. По словам очевидцев, дым с испытательной площадки космодрома Кейп Канаверал во Флориде был виден издалека.

Представители космического агентства США НАСА сообщили, что авария капсулы в субботу является результатом "аномалии". Никто не пострадал в результате инцидента. Тем не менее, потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании SpaceX, первый из которых планировался на конец июля нынешнего года. С июля 2011 года, когда прекратились полёты американских космических челноков, НАСА пользуется для отправки астронавтов на МКС услугами "Роскосмос" и разработанными еще в 1960-ые годы космическими кораблями "Союз". Полет одного астронавта на корабле "Союз" обходится США в 70-80 миллионов долларов.

Первая капсула Dragon Crew без экипажа успешно была выведена на орбиту в марте. До аварии в субботу был запланирован еще один запуск капсулы в июне с целью проверки действия аварийных двигателей, а в июле планировалось вывести на орбиту капсулу с настоящим экипажем из двух человек. Вспомогательные двигатели капсулы имеют решающее значение для защиты астронавтов в полете, благодаря им капсула может произвести безопасный отрыв от ракеты в случае аварии.



SpaceX заявила, что сделает все возможное для того, чтобы Dragon стал одним из самых безопасных космических кораблей, когда-либо созданных для астронавтов.



После прекращения полетов шаттлов НАСА поручило двум частным компаниям - SpaceX и Boeing - разработать новые капсулы для доставки астронавтов на орбиту. Ранее космическое агентство сообщило о больших задержках с испытаниями капсулы Boeing Starliner. Первый полет этой капсулы на МКС - без астронавтов, запланирован на август.



НАСА подчеркнуло, что запуск грузовой капсулы SpaceX Dragon на следующей неделе идет по расписанию. Грузовой корабль должен отправиться на орбиту с мыса Канаверал 30 апреля. SpaceX осуществляет грузовые поставки на космическую станцию с 2012 года.