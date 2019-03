Долгожданный "Дракон". Астронавты обойдутся без Роскосмоса и Рогозина

Около 11 утра по московскому времени в субботу, 2 марта, со стартовой площадки космического центра Кеннеди во Флориде будет запущена ракета Falcon 9, несущая на борту космический аппарат Dragon Crew – и то и другое, производства компании Space X Илона Маска. И это далеко не рядовой запуск: в ходе эксперимента будет протестирован совершенно новый американский пилотируемый корабль, с помощью которого NASA планирует доставлять астронавтов на МКС, отказавшись от услуг Роскосмоса.

Российские космические "маршрутки", корабли "Союз", почти восемь лет были для американцев безальтернативным пассажирским транспортом на орбиту, и не самым дешевым – за одно место приходилось платить по 70-80 миллионов долларов. Услуги Space X могут оказаться не сильно дешевле, во всяком случае, на первом этапе, но Роскосмосу от этого не легче – он лишится порядка 10 процентов своего финансирования.

"Белаз" вместо такси

Последний полет американского космического шаттла начался 8 июля 2011 года, космический корабль Атлантис пилотировала команда из четырех человек, и с тех пор ни единого раза американские астронавты не отправлялись в космос на американском аппарате и с территории США. Программу Space Shuttle собирались закрыть еще за 15 лет до этого, в середине 1990-х, когда NASA отказалась от создания собственной орбитальной станции, но мощные шаттлы очень пригодились для строительства МКС. Шаттлы выводили на орбиту модули будущей станции, которые были слишком велики для российской техники, но после того, как сборка МКС была завершена, оказались слишком дорогими в обслуживании (последние миссии шаттлов обходились в 800 миллионов долларов каждая), чтобы регулярно использовать их для доставки на орбиту людей. "Шаттл" закрыли во многом просто потому, что он был избыточен. Это как в качестве такси "Белаз" использовать", – объясняет космический эксперт Виталий Егоров.

Отчасти это было связано с дефицитом бюджета, вызванным мировым финансовым кризисом 2008 года

Еще в начале 2000-х NASA начало развивать альтернативную программу – "Созвездие" ("Constellation"). У нее были масштабные цели – возвращение человека на Луну, создание лунной базы и даже пилотируемые миссии к Марсу. Локальной, сопутствующей задачей было создать новую инфраструктуру для доставки американских астронавтов на МКС. В рамках "Созвездия" планировалось разработать ракеты типа "Ариес" разных модификаций и космические корабли "Орион". К концу 2000-х первые ракеты и прототип будущего корабля были готовы, но администрация нового президента США Барака Обамы неожиданно для многих решила закрыть программу "Созвездие". Отчасти это было связано с дефицитом бюджета, вызванным мировым финансовым кризисом 2008 года, отчасти, с не впечатляющим (хотя и признанным удачным) запуском прототипа "Ариеса" с макетом "Ориона" на борту в октябре 2009 года, а главным образом с общей оценкой слишком дорогого и медленно развивающегося проекта.

Отчет специального комитета, собранного Обамой для оценки "Созвездия", начинался словами "Американская программа пилотируемых космических полетов оказалась на неустойчивой траектории. (...) Это образец рискованной практики преследовать цели, не соответствующие имеющимся ресурсам" (интересная параллель: почти десять лет спустя 23 января 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев фактически повторил эту мысль, критикуя, впрочем, не отдельный проект, а всю деятельность Роскосмоса: "Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать", –​ заявил глава правительства).

В начале 2010 года "Созездие" закрыли. Впрочем, разработка "Ориона" продолжилась, но уже без задачи доставки астронавтов на МКС, а как перспективного корабля для дальнего космоса. Год назад, в январе 2018-го, был начато строительство "Ориона", который должен совершить пилотируемый полет вокруг Луны (миссия EM-2) – первый подобный с полета Аполлона-17 в 1972 году. Миссия EM-2 запланирована на 2022 год, ее конкурент, компания Space X, надеется совершить собственный пилотируемый полет к Луне с космическими туристами в составе в 2023 году.

Рассчитывали, что получится достаточно быстро заменить большие шаттлы малыми космическими кораблями

Конечно, Барак Обама не имел в виду вообще отказаться от собственных возможностей для пилотируемых полетов на МКС, идея была во внедрении совершенно нового подхода к американской астронавтике: перераспределить бюджет от масштабных программ в пользу исследовательской деятельности и сосредоточиться на поддержке частных космических компаний. Вместо "Ориона", который, кстати, как объясняет Виталий Егоров, изначально проектировался для полетов к Луне и Марсу и был почти так же избыточен для низкоорбитальных миссий, как шаттлы, несколько частных компаний начали разработку космических аппаратов класса российского "Союза". "Рассчитывали, что получится достаточно быстро заменить большие шаттлы малыми космическими кораблями, которые изъявили желание готовить частные космические компании: "Боинг", "Спейс Х", "Дримчейзер". И здесь НАСА переоценила возможности частников", – объясняет Егоров.

Приобретение для астронавтов мест в российских "Союзах" изначально было временной мерой, но оказалось долгосрочной практикой. Зато и вложения в создание новых собственных кораблей были относительно небольшими. "В частные компании, Боинг и Space X, была вложены стоимости одного полета шаттла в каждую, и в результате НАСА получила серийные космические корабли, причем, как в случае с Dragon Crew, с многоразовыми элементами", – говорит Егоров.

Пилотируемый "Дракон"

Space X начала разработку космического корабля типа Dragon в 2004 году, одновременно с запуском программы "Созвездие", но его судьба сложилась куда удачнее. Уже в мае 2012 года Dragon впервые, первым из частных космических кораблей, пристыковался к МКС. Еще через полгода корабль производства Space X доставил на орбитальную станцию первый груз. На конец 2018 года таких коммерческих миссий было уже 16 и только одна, в июне 2015 года, закончилась аварией. Более того, в последних нескольких полетах были использованы вернувшиеся капсулы предыдущих миссий.

В 2017 году Маск заявил, что от этой системы решено отказаться

Одновременно компания Илона Маска работала над пилотируемой версией аппарата, Space X обещала, что первый полет астронавтов на американских кораблях произойдет в 2015 году, но из-за технических сложностей, аварий и недостаточного финансирования разработка задерживалась. Пилотируемый Dragon 2 был представлен только в мае 2014 года. Изначально предполагалось, что новый корабль позволит астронавтам возвращаться на Землю не в неконтролируемом падении под парашютами, как это происходит с капсулами "Союзов", а управляя посадкой с помощью нескольких реактивных двигателей. В 2017 году Маск заявил, что от этой системы решено отказаться, во всяком случае, на время.

"По сравнению с российскими "Союзами" этот корабль, конечно, более современный, – считает Виталий Егоров. – По сути, он даже не пилотируемый, как "Союз", а, скорее, пассажирский, потому что корабль будет способен к автономному полету, и управляющий внутри человек для него не требуется. В "Союзе", конечно, тоже проводится автоматическая стыковка, но все равно человек постоянно участвует в контроле всех показаний, с "Дрэгонами" будет больше автоматики".

Полет до МКС займет почти сутки – намного дольше, чем шесть часов, за которые до станции добираются "Союзы"

Пилотируемые "драконы" уже прошли несколько предварительных тестов, но ключевой назначен на 2 марта. Он будет беспилотным, но новый корабль – в этой версии он называется Dragon Crew – присоединится к Международной космической станции и вернется на Землю. NASA формулирует задачи миссии (она получила кодовое имя Demo-1) так: протестировать работу ракеты Falcon 9 с новым аппаратом, авионику Dragon Crew на орбите, стыковочную, коммуникационную и телеметрические системы, систему контроля среды, солнечные батареи и электрооборудование, реактивные двигатели.

Полет до МКС займет почти сутки – намного дольше, чем шесть часов, за которые до станции добираются "Союзы". Но так сделано специально, чтобы лучше протестировать и изучить функционирование нового аппарата. "Дракон" пристыкуется к МКС и проведет около станции неделю, прежде чем капсула вернется на Землю. В отличие от капсул грузовых Драконов, она приводнится не в Тихом океане, а в Атлантическом – в паре сотен километров от побережья Флориды, откуда службы NASA в будущем смогут оперативно доставить астронавтов на сушу. В этот раз на борту корабля будет лишь манекен с датчиками. Вернется обратно и первая ступень ракеты Falcon 9: она должна приземлится на морскую платформу с романтическим названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя").

Если миссия Demo-1 пройдет успешно, то после нескольких дополнительных тестов первый пилотируемый полет американцев на Dragon Crew может состояться уже в летом – почти ровно через восемь лет после последнего полета шаттла. Команда для него уже выбрана, она будет включать двух астронавтов, Роберта Бенкена и Дуга Хёрли.

Неудобный Маск

Будут ли полеты Dragon Crew обходится NASA дешевле, чем "Союзами"? Виталий Егоров сомневается. По его словам, хотя вместимость нового корабля – 7 человек, агентство пока не планирует миссии более чем с четырьмя астронавтами. Учитывая стоимость запуска порядка 400 миллионов, выходит по 100 миллионов долларов на человека – дороже 70-80, которые берут за билетик в российской "маршрутке". "Изначально Илон Маск как раз обещал сделать для NASA космический корабль, который будет стоить дешевле полетов на "Союзах", и он продолжает настаивать, что "мы могли и по семь возить, поэтому было бы дешевле". Но в этом есть некоторое лукавство", – считает Егоров.

"Роскосмос" лишится пусть не определяющей, но существенной части доходов

Но цены на пилотируемые пуски на американском рынке вероятно будут снижаться – хотя бы из-за конкуренции. Дело в том, что уже готова к испытаниям и вторая лошадка, на которую сделало ставки NASA – разработка "Боинг" под названием Starliner, тестовый полет которой должен состояться уже в 2019 году, возможно, ближайшей весной. А вот "Роскосмос" лишится – пусть не определяющей, но существенной части доходов.

"Если прикинуть, сколько американские астронавты летали на МКС на "Союзах", за это время они заплатили 3-3,5 миллиарда долларов. Это примерно 1,5-2 годовых бюджетов Роскосмоса, гражданских, по крайней мере. То есть почти 10 процентов денег Роскосмоса приходила от НАСА, за пилотируемые полеты", – подсчитывает Виталий Егоров.

И это, конечно, лишь часть из неприятностей, которые Илон Маск доставляет Дмитрию Рогозину. Создание грузовых "драконов" сократило число полетов российских транспортников "Прогресс", которые, кстати, тоже частично оплачивались США. Конкуренция на рынке сокращает количество российских коммерческих пусков спутников. Теперь сократятся полеты "Союзов", правда, не сразу – ближайшая миссия с двумя американскими и одним российским космонавтами на борту назначена на 14 марта, по данным Егорова, НАСА рассматривает бронирование еще как минимум двух мест на "Союзах" на случай неудач Dragon Crew и Starliner.

Весь вопрос в политической заинтересованности, будет ли готова Россия продолжать совместно с США летать в космос

Кстати, в "Роскосмосе" не исключают, что на новых американских кораблях будут летать российские космонавты. "На эту тему [решение] пока не принято. Возможно, что будут, но после того, как мы убедимся в безопасности этих кораблей", –​ сказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев в интервью агентству РИА Новости

А через несколько лет может прекратить работу и МКС – нынешний договор рассчитан только до 2024 года. "Что будет потом – пока непонятно, но все участники программы заинтересованы в том, чтобы МКС летала как можно дольше. Я думаю, в ближайшие годы будет снова обсуждение вопросов продления миссии, технически это возможно, весь вопрос в политической заинтересованности, будет ли готова Россия продолжать совместно с США летать в космос, на одну и ту же станцию, либо политические обострения, которые происходят на Земле, скажутся и на космосе", – рассуждает эксперт.

Компенсировать сокращающиеся коммерческие возможности в Роскосмосе планируют в частности за счет космического туризма на тех же самых "Салютах", что хотя бы позволит хоть немного загрузить производственные мощности предприятий. Но по-настоящему существенным для российской космонавтики коммерческим проектом должен стать контракт на вывод на орбиту спутников глобального интернета OneWeb. Первые шесть из них отправились в космос только что, в ночь на 28 февраля, на российской ракете-носителе "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвинее. Всего проект повсеместного доступа к интернету для всего мира должны обеспечить 900 спутников, и Роскосмос имеет шансы запустить значительную их часть, ведь Илон Маск собирается разворачивать конкурирующую группировку и создатели One Web принципиально не будут пользоваться его услугами.

Вот только сама идея повсеместного интернета очень пугает другие российские ведомства. В конце февраля правительство РФ приняло постановление, согласно которому спутниковый интернет-трафик должен проходить в России через "наземную станцию контроля", а операторы услуги не смогут работать без согласия ФСБ, ФСО и Минобороны.