"Спасение Америки" или "большие проблемы" республиканцев?

Как доказать, что ты американец, и зарегистрироваться на выборах? Поможет ли республиканцам на выборах в ноябре SAVE Act, Закон о защите права голоса американских избирателей? Это в новом выпуске "Популярной Америки" обсуждают Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и ведущий подкаста Радио Свобода "Читая новости" Валентин Барышников.

Фрагменты подкаста:

– В России или в Германии и других странах Европы есть централизованная база данных со всеми гражданами, имеющими право голоса, их адресами, и они автоматически зарегистрированы для участия в выборах, и нужно просто прийти на избирательный участок.

В Америке, по Конституции, штаты определяют, как устроено голосование, хотя Конгресс имеет право вмешиваться и устанавливать правила, например, что выборы проходят во вторник между 2 и 8 ноября – то есть это 50 штатов с разнящимися правилами, и еще округ Колумбия. И нет ни центральной избирательной комиссии, которая занимается устройством выборов, ни централизованного списка избирателей.

Гражданам, желающим голосовать, нужно проявить инициативу. Сначала нужно зарегистрироваться, попасть в списки избирателей своего штата. Это включает официальное, под угрозой уголовного преследования, заявление, что ты гражданин США и имеешь право голосовать.

"Закон о спасении Америки" изменил бы это положение для федеральных выборов. Он потребовал бы документального подтверждения гражданства США при регистрации для голосования, ужесточил бы правила предъявления удостоверений личности с фотографией на избирательных участках и обязал бы каждый штат проверять свои списки избирателей через федеральную базу данных.

Республиканцы во главе с президентом Трампом утверждают, что это разумная мера безопасности. Демократы называют это ненужным барьером, который может помешать голосовать миллионам имеющих право голоса граждан, особенно бедным или пожилым, у которых нет под рукой свидетельств о рождении.

– Типичным документом, подтверждающим гражданство, является свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении можно получить там, где ты родился, в мэрии в любой момент выдадут копию записи, сейчас это можно заказать по электронной почте. Я тут заказывал, стоит примерно 50 долларов за копию электронно, а при приходе в мэрию, по-моему, гораздо дешевле.

– То есть вы считаете, что это не такая большая проблема – получить подтверждение гражданства?

– Это не такая большая проблема, но 50 долларов, про которые я сказал, для многих избирателей это дополнительные деньги, которые нужно потратить. И это хлопоты, даже если на это нужно потратить несколько часов. Демократы задают вопрос, почему нужно вводить эти требования, при том, что нет никаких свидетельств массового голосования неграждан США на выборах? За последние десятилетия было всего несколько десятков человек, которые осуждены за это преступление.

– Но сторонники законопроекта говорят: система так сложно устроена, что просто невозможно отловить массово эти случаи. Мы видим верхушку айсберга. В ответ противники законопроекта напоминают об аудитах выборов в "красных" штатах, голосующих за республиканцев: там тоже ничего не выявили. В итоге, наверное, это избирателям решать, и опросы говорят о 60-80% в поддержку предъявления доказательств гражданства и фото-ID.

– Но когда людям говорят, какие конкретно требования предполагаются в этом законопроекте, например, если женщина поменяла фамилию, им нужно приносить свидетельство о браке, то они начинают относиться плохо к такой реформе.

– Очевидно, это и является предметом дискуссии, и законопроект, по всей видимости, не будет принят. Палата представителей приняла, но он застрял в Сенате, и это еще без идеи ограничить голосование по почте, за что тоже выступает президент Трамп, который считает это тоже источником подтасовок.

– Американцы много голосуют по почте. Есть штаты, в которых избирателям автоматически присылают бюллетени по почте. Республиканцы опирались на голосование по почте, например, во Флориде. Но у президента Трампа есть эта травма, выборы в 2020 году. К тому же тогда, во время пандемии, голосования по почте было гораздо больше, чем в предыдущие годы. Так что для президента Трампа голосование по почте стало тем, что он преследует, и часть республиканцев это поддерживает. Но мне кажется, что часть сенаторов, которые поддерживают этот законопроект, делают так ровно потому, что прекрасно понимают, что никуда он не пройдет.

– "Это гарантирует победу на выборах [в ноябре]. Если вы не [проведете закон], будут большие проблемы", – сказал Трамп про SAVE Act законодателям-республиканцам. По его словам, иначе могут быть подтасовки, и люди этого законопроекта хотят. Но критики считают, что республиканцы просто пытаются отсечь более бедных людей, потому что те, мол, голосуют чаще за демократов. Но кажется, это представление из каких-то прежних времен, потому что произошла реконфигурация коалиций, и сейчас республиканцы во многом представляют, по крайней мере, если судить по результатам выборов 2024 года, интересы бедных людей, которые были недовольны политикой демократов. На чем основана эта убежденность, что если отсечь на голосовании больше бедных людей, то это поможет республиканцам, а не демократам?

– Хороших аналитических доказательств того, что предложенные изменения помогут республиканцам, а не демократам, нет. Но из того, что демократы больше сопротивляются законопроекту, можно заключить: они считают, что введение ограничений, из-за которых людям придется дополнительно платить, получать свидетельство о рождении и т.п., нанесет электоральный ущерб именно демократам. Однако это не проверено и не доказано.