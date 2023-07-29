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Спасет ли Путина всеобщая "могилизация"? ВСУ давит по всем фронтам. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 30-й недели 2023 года

Специальный выпуск программы из Берлина.

Контрнаступление ВСУ на фоне снарядного голода и затягивающейся помощи от стран Запада. Что происходит на "восточном фронте": без перемен или новая надежда? Германия – союзник Украины. Хватит ли у Берлина политической воли продолжать поддержку Киев?

Новые штрафы для уклонистов, увеличение призывного возраста, танки для Росгвардии и губернаторские военные компании. Когда Путин объявит полную мобилизацию?

Новые дискриминационные законы Кремля в отношении трансгендеров. Будут ли власти ограничивать продажи препаратов для искусственного прерывания беременности? Зачем Путин все активнее залезает в постель к собственным гражданам?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Екатериной Шульман, депутатом Европарламента от партии "зеленых" Сергеем Лагодинским и юристом Константином Бойковым.

Видеоверсия программы

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