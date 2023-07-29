Специальный выпуск программы из Берлина.
Контрнаступление ВСУ на фоне снарядного голода и затягивающейся помощи от стран Запада. Что происходит на "восточном фронте": без перемен или новая надежда? Германия – союзник Украины. Хватит ли у Берлина политической воли продолжать поддержку Киев?
Новые штрафы для уклонистов, увеличение призывного возраста, танки для Росгвардии и губернаторские военные компании. Когда Путин объявит полную мобилизацию?
Новые дискриминационные законы Кремля в отношении трансгендеров. Будут ли власти ограничивать продажи препаратов для искусственного прерывания беременности? Зачем Путин все активнее залезает в постель к собственным гражданам?
Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Екатериной Шульман, депутатом Европарламента от партии "зеленых" Сергеем Лагодинским и юристом Константином Бойковым.
Видеоверсия программы
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