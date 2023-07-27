"Заговор власти против народа". Блогеры о новых правилах призыва

Госдума приняла законы, меняющие правила призыва и службы в армии. Осталось дождаться, когда их одобрит верхняя палата парламента, Совет Федерации, и подпишет Владимир Путин.

Самым обсуждаемым новшеством стало изменение призывного возраста: верхнюю возрастную планку поднимут до 30 лет, и не поэтапно, а сразу, при этом нижнюю сдвигать не будут, хотя обещали поднять и ее тоже. Это выглядит как жульничество, считают комментаторы.

Фарида Курбангалеева

Изменить границы призывного возраста в декабре 2022 года предложило Минобороны. Но тогда речь шла о том, что нижнюю планку призывного возраста повысят с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 лет до 30 лет.

Но потом глава думского комитета по обороне Картаполов заявил, что нижнюю границу призывного возраста оставят на уровне 18 лет. Это, якобы, связано с тем, что «демографическая ситуация серьезная» и с тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Проще говоря, границы призывного возраста расширили обманом и подлостью.

Виталий Рувинский

Вот неожиданность-то. Ничто ведь не предвещало.

А главное - удобно. Не "мы вас снова обманули", а "мы внесли поправки".

Михаил Фишман

В федеральных теленовостях на этой неделе не было ни слова про окончательно принятые Думой законы о призыве. Зато были вагоны лжи: в марте прошлого года ложь Путина, что мобилизации не будет; ложь Шойгу и депутатов, что возраст призыва будет повышен с 18 лет до 21 года; ложь Картаполова, что эти законы принимаются под возможную “большую войну” с НАТО. Потому что эти законы — о закрепощении всего мужского населения страны, кроме стариков и детей. (Даже предельный возраст пребывания в запасе — и тот на пять лет повысили.) Потому что это заговор власти против собственного народа.

Анатолий Несмиян

В общем, «обманули дурака на четыре кулака». Власть поступила, как заправский мошенник: вначале пообещала ввести призывной возраст с 21 года до 30, затем заявила, что будет вводиться поэтапный переход - вначале повысится до 30, затем - до 21. Теперь повышение с 18 до 21 года исчезло, а возраст призыва будет с 18 до 30 лет.

Все-таки люди, начинавшие свою трудовую деятельность наперсточниками на рынках, так и не избавились от привычек криминальной юности. Вранье и бесконечная ложь - главная скрепа режима. Причем никакой рефлексии по этому поводу они не испытывают. Скорее, наоборот - радуются, что в очередной раз «развели лохов».

Когда ты не отвечаешь за свои поступки, и создал механизм, при которых этой ответственности нет и быть не может - то неудивительно, что это возможно.

Видимо, россиянам надо благодарить власти и за то, что призывной возраст пока не подняли до 40 или 50 лет, как призывал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Блогеры предложили ему начать с себя.



Вера Афанасьева



А сам депутат Журавлев и его коллеги до сих пор служат в армии, надо полагать? Или недавно пришли оттуда?



Анатолий Несмиян



Что характерно, свой собственный долг депутат Журавлев так и не отдал. Копит, наверное.

Кирилл Шулика

Сам Журавлев не проходил срочную службу, но сказал, что пошел служить в 2014 году, когда ему было за 50. «Я и сейчас в окопах и выполняю все приказы своего непосредственного командира. Офицер российской армии в звании капитана», - пояснил он.

Те, кто должен принимать таблетки, принимает законы.

Мария Строева

Хорошо, но недостаточно.

Можно сразу после получения паспорта отправлять в окоп. Сколько там сейчас, в 14 лет в РФ паспорт выдают? Норм.

Про автоматы с детского сада рассказывают же, к 14 уже все готовы под ружье.

Помимо того, что россиянам подняли призывной возраст, им станет труднее уклоняться от призыва и отстаивать свои права в военкомате.

Влад Жуковский

За несообщение в военкомат личных данных (место работы и проживания, семейный статус) - штраф до 5000 руб! За смену места жительства во время призыва - штраф до 20 000 руб!

Также Госдума ввела запрет на выезд из РФ сразу же с момента появления повестки в электронном реестре (раньше было спустя 7 дней).

Кроме того, на 5 лет повышен предельный возраст нахождения в запасе и резерве! Для рядовых - до 55 лет, младших офицеров - 60 лет, старших - 65 лет, высших - 70 лет

Осенью заработает Единый реестр военнообязанных и повесток. И тогда наступит «Цифровой дивный мир»

Илья Вайцман

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, запрещающую юристам (в том числе адвокатам) представлять интересы граждан в военкоматах.

Для этого депутаты меняют слова «полномочный представитель» (т.е. юрист) на «законный представитель (т.е. родственник), который теперь и будет вправе подавать жалобы.

Под постами в депутатских телеграм-каналах множатся возмущенные комментарии.

Где призыв, там и контракт, причем бессрочный – эта закономерность действовала еще раньше.

Андрей Никулин

В новой версии закона о повышении призывного возраста отдельно прописано, что с призывниками в период мобилизации могут быть заключены только короткие контракты продолжительностью в один год.

При этом параллельно действует путинский указ о "частичной мобилизации", превращающий все контракты в фактически-бессрочные - вплоть до окончания мобилизации.

То есть подписываешь документ хоть на неделю, но эта неделя может длиться и год, и вечность. Главное, чтобы коготок увяз, а дальше дело техники.

В принципе это все, что стоит знать о всех последних "изменениях и нововведениях". Можно вычитывать параграфы, искать смыслы, придираться потом к реализации и следованию законодательству.

Но все движимо только одной логикой - получить больше людей и больше власти над ними. Можно написать еще емче, но цензура мешает.

А остальное - только прикрытие.

Ян Матвеев

Призывной возраст в России в итоге просто расширяют с 18 до 30. Ожидаемый обман, но какая цель? Во-первых, призывников стало меньше из-за войны и военкомам все сложнее выполнять план. Но есть еще кое-что.

Мужчина в 28-29 лет чаще всего уже работает, у него семья и дети. И тут ему говорят, что на год вырвут из жизни за просто так. Но есть альтернатива — контракт и хорошая зарплата. Правда, еще на войну придется поехать, но ведь Путин сказал что потерь нет, дело безопасное.

А еще призывника 29 лет куда проще уговорить остаться в армии после срочной службы и даже во время нее. Опять-таки, посулив много денег.

Понятно, что работать все это будет в 1 случае из 10. Но и это существенно. По сути военная машина получает дополнительные 3 года контроля над мужчинами. В конечном итоге все это будет использовано для войны.

"В основном граждане нормальные патриоты. Ну есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше чем нормальных", - прокомментировал уклонение от призыва депутат Соболев.

Очевидно, что российская армия потерпела намного большие потери на фронте, чем признает Минобороны, пишут журналисты.

Майкл Наки

Российской армии очень не хватает солдат. Ротации нет на фронте по 9-10 месяцев, поэтому мы видим всё больше законов, которые позволят переводить срочников в контрактники, а также наблюдаем, как весь год государство готовится к новой мобилизации.

Александр Невзоров

Масштабы «мобилизации и призыва» - это и есть истинная, ничем не замутненная правда о масштабах русских потерь.

Россия всегда нападала только на «слабых и маленьких». Вся ее воинская слава соткана из разгрома аулов, покорения кишлаков и топтания юрт. Серьезные, крупные противники всегда ее безжалостно били и засовывали ее агрессию ей же в глотку.

Она позорно проигрывала массу войн, которые сама начинала.

Вторгшись в Украину она опять просчиталась, решив, что «киев за три дня».

Но если у владык прошлого хватало мужества и ума признать поражения, то у путина нет ни ума, ни мужества. Бессмысленную и позорную войну он будет продолжать, пока не израсходует весь людской ресурс.

О необходимости масштабной мобилизации уже давно пишут в Z-каналах. «Рассерженные патриоты» Игоря Стрелкова, да и он сам, неоднократно призывали бросить все ресурсы страны на победу в безнадежной войне с Украиной.

Юрий Баранчик

Имеющимися силами ВС РФ пока способны удерживать оборонительные рубежи и истощать силы противника. Резервы есть, но они достаточны лишь для усиления фронта на угрожаемых участках и тактического наступления в пределах 10-20 км. О том, что вторая волна мобилизации необходима, в последние дни писали такие разные в плане оценок и подходов к ведению СВО эксперты, как Бородай, Стрелков, Канал визионера.

Именно этой цели и служит новый закон – об этом открыто сказал на голосовании в Госдуме глава комитета по обороне Картаполов. "Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию", - пояснил он депутатам, когда спорил с поправкой, освобождающей от мобилизации отцов детей-инвалидов или тех, у кого больше трех маленьких детей.

Картаполовская откровенность не понравилась сенатору Клишасу.



Сергей Марков

В Государственной Думе депутат Картаполов случайно оговорился, что нынешний закон об изменении возраста мобилизации и других моментов, он под большую войну и под всеобщую мобилизацию и что большая война на пороге. Это все конечно не так. И его уже поправили. А закон просто для порядка. Под небольшую войну и под небольшую мобилизацию. Под маааленькую войну и маааленькую мобилизацию.

Но, как видно из реплики Картаполова, голосование в Госдуме прошло далеко не так гладко, как ожидалось – наверное, это первый за долгие годы закон, против которого едва ли не в полном составе голосовали целые думские фракции.

Екатерина Винокурова

Хочу отметить, что повышение призывного возраста за три месяца до выборов - это примерно как проводить пенсионную реформу за три месяца до выборов, то есть, скажем так, с мораторием на непопулярные решения это не стыкуется от слова никак.

Дмитрий Колезев

Можно заметить, что обычно нужные правительству инициативы не вызывают особых дискуссий среди законодателей. Однако сейчас речь о планах Минобороны, а его глава Сергей Шойгу — фигура сегодня ослабленная, можно сказать, шатающаяся. Думаю, помимо Пригожина и Стрелкова у Шойгу есть и более влиятельные оппоненты, уже в окружении самого Владимира Путина. И они вполне могут торпедировать некоторые инициативы Шойгу на законодательном уровне, чтобы он еще и важную реформу провалил.

А можно посмотреть шире и сказать, что возникшая дискуссия — это дискуссия не только о призыве, но и о будущем России: нужна ли ей такая огромная армия, о которой заявляли Путин и Шойгу? Такая армия нужна, если Россия собирается воевать в Украине дальше и даже готовится к новым конфликтам. Если же она не собирается воевать и хотела бы вернуться к миру, то полуторамиллионная армия — бессмысленное и очень дорогое «удовольствие».

Михаил Виноградов

Задачи разжигать социальный оптимизм в преддверии президентской кампании и нагнетать ожидания будущей мобилизации переплетаются все более причудливо

Фарида Рустамова

У администрации президента на носу президентские выборы, главная забота ее чиновников – поддерживать высокий рейтинг Путина. И они хорошо помнят, как граждане отреагировали на объявление мобилизации. Ползучая точечная мобилизация, ставка на добровольных контрактников – такой «тихий» вариант рекрутирования граждан на войну их устраивает.

Но Минобороны нужны солдаты, его главная забота – война. Видимо, без принуждения россияне идут воевать настолько неохотно, что понадобились такие радикальные меры. И ничего лучше для снижения резонанса, чем в старом добром режиме спецоперации провести огромный пакет поправок, военные не придумали.

Кто кого переборет? Скорее всего, конечно, Минобороны продавит свои интересы. Но вылившийся в публичное пространство конфликт между двумя частями системы показывает ее, мягко говоря, нервозное состояние перед 2024 годом.

Некоторые "патриоты" уверены, что осенняя мобилизация российскую армию не спасет.

Moscow calling

Какими бы не были просчёты до СВО (за которые ни один ответственный не понёс наказание), как бы ошибочно не было её начало - то, что Украина "не развалится", управление ВСУ "не посыпется", а сами ВСУ не станут сдаваться в плен батальонами и бригадами, стало очевидно в первые дни, для тормозов - в первые недели конфликта.

Начни РФ тогда частичную мобилизацию хотя бы в масштабе осени 2022 г., которую общество, на волне успехов начала конфликта, приняло бы куда благосклоннее, чем после "Харьковской катастрофы" - всё могло быть иначе.

Но, судя по всему, люди в Кремле были и остаются настолько оторванны от реальности, что необходимость мобилизации осознали не по результатам анализа стратегической обстановки в первые дни-недели конфликта, а тогда, когла рухнул Харьковский фронт.

А почему именно три месяца? Именно столько надо было Украине, объявившей мобилизацию с первых дней войны, чтобы мобилизовать, подготовить и сладить достаточно пехоты, чтобы уверенно чувствовать себя на поле боя, особенно в обороне (да и над "контрнаступлением" ВСУ я смеяться не советую).

Поэтому сейчас нам "светит" вторая волна мобилизации, эффект от которой будет в лучшем случае месяца через три - времени, за которое ВСУ спокойно может получить и ATACMS, и F-16, а ситуация и на фронте, и в тылу вполне может измениться радикальным образом...

В этом с ними соглашаются и оппозиционные комментаторы.

В то же время многие комментаторы уверены, что новой волны мобилизации следует ждать достаточно скоро. Готовиться к ней советуют и Z-каналы, и оппозиционеры - все по-своему.

Подгорнов

Мобилизация, конечно же, не планируется.

Это на всякий случай. Если поляки там попрут или асгардийцы полезут. С Меркурия вдруг ретрограды в Арктику.

Не на сентябрь. Они же обещали, что не будет!

Всем можно оставаться в РФ и не думать даже. Это они для галочки. Просто, чтобы было лучше!

Борис Рожин

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призывников с 18 до 30 лет.

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон, запрещающий выезд за границу при размещении повестки в реестре.

Осенью будет интересно.

Romanov Лайт

То, что осенью будет вторая волна мобилизации - это уже очевидный факт.

И это логично - необходимо ротировать тех, кто был мобилизован прошлой осенью.

Сейчас очень важно подготовится:

Пока у Вас есть возможность - готовьтесь!

Приобретайте СИБЗ, экипировку, ПНВ, качественную обувь, медицину.

Пройдите обучение по тактической медицине, управлению картером. Таких курсов сейчас множество, в т.ч. и бесплатных.

Реальность такова, что гарантированно Вам дадут только оружие и БК.

Прошел год и у Вас есть возможность научится на чужих ошибках.

Валерий Соловей

Слишком много явственных признаков (помимо слухов) того, что на рубеже лета-осени может быть объявлен новый этап мобилизации.

Ян Матвеев

Ни в каком виде не попадайте в российскую армию сейчас. Ни по призыву, ни по мобилизации и вообще никак иначе. Не надо участвовать в преступной войне и умирать за Путина. Ищите любые доступные вам методы избежать военной службы. Да, это непросто, но цена вопроса — буквально ваша жизнь.

Дмитрий Гудков

У этого режима есть только одна цель: больше трупов.

Спасайте детей. Любыми способами.

Ближайшие годы для них в России смертельно опасны.

Не призыв – так мобилизация, не мобилизация – так уголовное дело.

Пусть ваши сыновья вырастут без риска умереть за (из-за) озверевшего ботоксного чекатилы.