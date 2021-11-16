СПЧ хочет обсудить с Путиным закон об "иноагентах" и пытки в колониях

Совет по правам человека при президенте России предложил для обсуждения в ходе ежегодной встречи с Владимиром Путиным более 40 вопросов. В "топе тем", как пишет "Коммерсантъ", пытки в колониях, уголовное преследование ректора Шанинки Сергея Зуева, давление на признанный "иностранным агентом" "Мемориал" и в целом закон об "иноагентах".

Члены СПЧ уже направили депутатам поправки к закону об "иноагентах". Они предлагают сначала предупреждать НКО и СМИ о рисках стать иноагентами, давая три месяца на "исключение указанных оснований" для внесения в реестры Минюста. Также в СПЧ считают возможным освободить от обязательной маркировки "иностранный агент" физических лиц, если речь идёт о личных постах в социальных сетях. Сейчас обязательную пометку в 24 слова каждый признанный иноагентом журналист или адвокат должен ставить даже в соцсетях рядом с фото домашних питомцев.

Кроме того, в СПЧ считают, что в законе должен быть прописан "порядок", при котором получение международных премий и участие в конференциях не становились бы основанием для включения в список Минюста. А также должна быть предусмотрена иная процедура "выхода физлиц из реестра иноагентов", кроме судебного разбирательства, полагают члены СПЧ.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются "политической деятельностью". Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии,защиты прав человека. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Всего к настоящему моменту НКО – "иностранными агентами" в России признаны более 200 организаций. В реестр "СМИ-иноагентов" включены 95 человек и организаций. За 2021 год перечень "СМИ-иноагентов" вырос втрое.

Встреча Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека традиционно проходит в декабре. Часто это случается 10 декабря – в День прав человека. В прошлом году из-за пандемии заседание прошло онлайн. Как оно будет организовано в этот раз, пока неясно.