Путин заявил, что "массовой записи в иноагенты в России нет не будет"

Владимир Путин заявил, что согласен с необходимостью еще раз пересмотреть некоторые критерии закона об иностранных агентах.

Тема поднималась в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, нужно ещё раз и ещё раз пересмотреть эти размытые критерии", - сказал президент России, отметив, что он "постоянно даёт такие поручения" сотрудникам своей администрации и депутатам Госдумы.

По словам Путина, при присвоении статуса иностранного агента общественным деятелям или СМИ не учитывается их политическая позиция. "Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности", - заявил российский президент.

В ходе пленарной сессии главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к президенту с просьбой провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить закон об иностранных агентах.

Путин в четверг впервые поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

Глава государства напомнил о решении Дмитрия Муратова разделить награду между рядом благотворительных фондов. "Я бы вам за это (премию дал), за то, что вы занимаетесь такой работой", - сказал президент.

О присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира была объявлено 8 октября. Владимир Путин лично не поздравлял с ней журналиста, ставшего четвёртым гражданином России, отмеченным этой наградой. От имени Кремля главного редактора "Новой газеты" поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом на днях на сессии "Российской энергетической недели" в Москве Путин прокомментировал возможность включения Муратова в список иноагентов. Президент тогда заявил, что Муратов не должен "прикрываться" нобелевской премией, а если он нарушит закон, "она его не спасёт".

На пленарной сессии "Валдая" российский президент сказал, что массовой записи в иностранные агенты в стране нет и не будет. Так он ответил на вопрос, нет ли вероятности, что в России средства массовой информации будут записываться в иностранные агенты "ковровым образом". "Нет, конечно. Разве там что-то происходит ковровым образом. Посмотрите, сколько их (иностранных агентов) у нас? Что каждый второй что ли?", - сказал Путин.

В перечень иноагентов на сайте Минюста сейчас внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для внесения в реестр достаточно, чтобы редакция получила хотя бы один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.

В список СМИ – иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора её юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.