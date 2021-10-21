Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин заявил, что "массовой записи в иноагенты в России нет не будет"

Владимир Путин заявил, что согласен с необходимостью еще раз пересмотреть некоторые критерии закона об иностранных агентах.

Тема поднималась в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, нужно ещё раз и ещё раз пересмотреть эти размытые критерии", - сказал президент России, отметив, что он "постоянно даёт такие поручения" сотрудникам своей администрации и депутатам Госдумы.

По словам Путина, при присвоении статуса иностранного агента общественным деятелям или СМИ не учитывается их политическая позиция. "Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности", - заявил российский президент.

В ходе пленарной сессии главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к президенту с просьбой провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить закон об иностранных агентах.

Путин в четверг впервые поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

Глава государства напомнил о решении Дмитрия Муратова разделить награду между рядом благотворительных фондов. "Я бы вам за это (премию дал), за то, что вы занимаетесь такой работой", - сказал президент.

О присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира была объявлено 8 октября. Владимир Путин лично не поздравлял с ней журналиста, ставшего четвёртым гражданином России, отмеченным этой наградой. От имени Кремля главного редактора "Новой газеты" поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом на днях на сессии "Российской энергетической недели" в Москве Путин прокомментировал возможность включения Муратова в список иноагентов. Президент тогда заявил, что Муратов не должен "прикрываться" нобелевской премией, а если он нарушит закон, "она его не спасёт".

На пленарной сессии "Валдая" российский президент сказал, что массовой записи в иностранные агенты в стране нет и не будет. Так он ответил на вопрос, нет ли вероятности, что в России средства массовой информации будут записываться в иностранные агенты "ковровым образом". "Нет, конечно. Разве там что-то происходит ковровым образом. Посмотрите, сколько их (иностранных агентов) у нас? Что каждый второй что ли?", - сказал Путин.

  • В перечень иноагентов на сайте Минюста сейчас внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для внесения в реестр достаточно, чтобы редакция получила хотя бы один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.
  • В список СМИ – иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора её юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG