Spectator: польские МиГ-29 не передали Украине из-за Китая

Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Об этом пишет британское издание The Spectator в большом материале, посвящённом попыткам китайской дипломатии оказывать влияние на принятие решений в Вашингтоне и Москве в контексте войны в Украине.

Как утверждается в статье, с начала российского вторжения Пекин играл "решающую", хотя и малозаметную со стороны, роль в ряде моментов, связанных с войной, в том числе и в недавнем ослаблении риторики о возможности применить ядерное оружие со стороны российских властей.

Как отмечает The Spectator, однозначно оценить позицию Китая в конфликте трудно, поскольку Пекин "говорит обеим сторонам то, что они хотят слушать". На встречах с российскими представителями китайские политики возлагают ответственность за войну на США, а представителям стран НАТО говорят о намерении развивать отношения с ними.

Масштаб вторжения удивил Пекин

Как отмечается в статье, президент России Владимир Путин, возможно, просчитался, думая, что Китай однозначно поддерживает Москву, и эта иллюзия была одной из причин, по которым он решился начать войну. Как утверждается, Пекин знал о планах российского вторжения, однако, по данным источников издания, Путин описал их как "ограниченную операцию для возвращения утраченных Россией территорий" (имелись в виду так называемые народные республики Донбасса) - масштаб же в реальности начавшейся "спецоперации", включавшей наступление на Киев, удивил Пекин. Как утверждается, власти Китая пришли к мнению, что действия Путина угрожают масштабным конфликтом с Западом. Приоритетом для Пекина стала не поддержка России, а "избежание любой эскалации с применением ядерного оружия и помощь в достижении перемирия".

"Ситуативные союзники"

На достижение этих целей были направлены и усилия Пекина помешать передаче Украине польских МиГ-29. Вначале, как утверждается, Вашингтон выступал в поддержку этого, но уже 8 марта изменил своё мнение - как утверждается, после того, как по конфиденциальным каналам через бывших европейских лидеров Китай передал свои опасения. В то же время, Пекин высказывал их и Москве, напрямую связываясь с российскими высокопоставленными военными по вопросу недопущения ядерной эскалации.

Как утверждается, США и Китай достигли неформальной договорённости о том, что в обмен на отказ от поставки МиГов Китай сделает всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия. Китай также не стал поставлять России оружие, а также помогать Москве в поисках путей обхода санкций. В результате, как констатирует Spectator, НАТО и Китай стали ситуативными союзниками по вопросу недопущения применения ядерного оружия Россией против Украины, и именно влиянием Китая вызваны недавние заявления мировых держав (включая Россию) о невозможности ядерной войны.

При этом отмечается, что Китай выступает за мирное урегулирование на основе возвращения сторон к ситуации на 24 февраля, что предусматривает российский контроль над аннексированным Крымом. Это, однако, неприемлемо для украинской стороны, которая ставит своей целью возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны.

Официальные представители США статью пока не комментировали.