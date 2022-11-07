Кремль начал смягчать риторику об использовании ядерного оружия

Ключевые кремлёвские чиновники начали коллективно смягчать риторику относительно возможного использования ядерного оружия против Украины. Об этом говорится в новом отчёте американского Института изучения войны (ISW).

Авторы публикации отмечают обращают внимание, что 2 ноября МИД России распространил заявление о предотвращении ядерной войны. В нём говорится, что в такой войне не может быть победителей и что Россия руководствуется постулатом о недопустимости применения ядерного оружия.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что у Москвы нет необходимости применять ядерное оружие против Украины. Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев по сравнению с октябрём стал реже использовать тему ядерного оружия.

"Изменение риторики указывает на то, что высшее военное командование и кремлевские чиновники, вероятно, в какой-то степени осознают огромные издержки при незначительной оперативной выгоде для России в случае применения ядерного оружия против Украины или стран НАТО", - пишут составители отчёта.

Институт изучения войны не исключает, что оказать влияние на Кремль мог Китай. 4 ноября глава КНР Си Цзиньпин заявил 4 ноября, что мировое сообщество должно совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия. Вероятно, то же самое сказал глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ своему российскому коллеге Сергею Шойгу во время телефонного разговора 26 октября.

Кремль может в будущем использовать ядерную риторику, чтобы побудить США и их союзников оказать давление на Украину для ведения переговоров. Но кремль не сможет напрямую заставить Киев вести переговоры посредством ядерных угроз, говорится в отчёте.

С начала российского нападения на Украину на Западе звучат опасения относительно возможного применения ядерного оружия Россией. Они усилились в последние недели в связи с неудачами российских войск на фронте и высказываниями ряда российских руководителей и других публичных персон.

Британская газета Daily Mail в воскресенье со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в одном из телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заговорил об американских ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. По утверждениям издания, Путин высказал мнение, что для достижения победы "не обязательно атаковать крупные города" с использованием ядерного оружия.

По словам источника, Макрон был обеспокоен этими словами, поскольку их можно интерпретировать как указание на возможность использования тактического ядерного оружия не против Киева, но против каких-либо других целей. Официальных подтверждений того, что разговор был, нет.

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