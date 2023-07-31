Спецслужба Молдовы разрывает сотрудничество с ФСБ и СВР

Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова прекратила сотрудничество с Федеральной службой безопасности России. Как сообщает Молдавская служба Радио Свобода, 31 июля началась юридическая процедура расторжения двух соглашений СИБ с ФСБ. "В органы власти Российской Федерации направлены официальные уведомления", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте СИБ.

Также, как утверждается, молдавская спецслужба через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова приняла меры по денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России (СВР). По мнению СИБ, соглашения "не имеют практической применимости" и "нефункциональны", а положения этих документов, подписанных в 1994 году, могли бы быть использованы Москвой как предлог для присутствия представителей российских спецслужб в самопровозглашённом Приднестровье.

Собщению молдавских спецслужб предшествовал шпионский скандал. Власти Молдовы объявили о высылке 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России. Этому предшествовала публикация расследования The Insider и Jurnal TV, в котором говорилось, в частности, что на крыше российского посольства в Кишинёве расположены антенны, которые позволяют прослушивать телефонные переговоры. Кроме того, утверждалось, что там часто появляются сотрудники СВР и российской военной разведки, тесно связанные с хакерскими группировками.

Российские власти пока не комментировали разрыв отношений между СИБ и российскими спецслужбами.