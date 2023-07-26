Молдова вышлет 18 дипломатов России из-за подозрений в шпионаже

Молдова сократит российскую дипмиссию в стране из-за подозрений в шпионаже, передаёт молдавская служба Радио Свобода со слов главы МИД Молдовы Николай Попеску. Из страны вышлют 45 сотрудников посольства России, включая 18 дипломатов.

На заседании правительства Попеску заявил, что Молдова десятилетиями была "мишенью враждебных действий и политики со стороны России", в том числе через её посольство. Учитывая это, власти Молдовы решили ограничить количество российских дипломатов в стране, "чтобы было меньше лиц, дестабилизирующих страну".

В своём заявлении Попеску упомянул журналистское расследование об антеннах на крышах российского посольства в Молдове. Журналисты обнаружили на них не менее 28 антенн, способных улавливать любой тип сигнала. Также они выяснили, что антенны периодически настраивали сотрудники посольства, связанные с российскими спецслужбами. Ранее подобное расследование вышло про антенны на крышах российских посольств в разных странах Европы.

В связи с этим в МИД Молдовы вызвали посла России Олега Васнецова. Он обвинил Кишинёв в русофобии и пояснил, что антенны установили ещё в конце 1990-х годов, когда в Молдове была плохая связь, передаёт молдавская служба Радио Свобода.