Спецслужбы Израиля: в Бразилии предотвращён теракт "Хезболлы"

Израильская разведслужба "Моссад" совместно со спецслужбами Бразилии предотвратила готовившееся нападение на живущих в Бразилии евреев. Его, как утверждается, планировала ливанская проиранская группировка "Хезболла", находящаяся в открытом конфликте с Израилем.

Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Федеральная полиция Бразилии заявила, что по подозрению в терроризме в Сан-Паулу были арестованы два человека, - сообщает агентство Reuters. О "Хезболле" бразильская полиция в связи с арестами не упоминает, сама группировка пока не прокомментировала сообщения.

В заявлении "Моссад" выражается благодарность за совместную работу коллегам из Бразилии и других неназванных стран. В нём отмечается, что деятельность "Хезболлы" "направляет и финансирует" Иран.

В сообщении подчёркивается, что готовился теракт против "объектов, связанных с евреями и Израилем". Подробности не приводятся.

Израиль сейчас ведёт операцию против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. "Хезболла", базирующаяся в южном Ливане, периодически обменивается ударами с Израилем, однако на данный момент не вступила в конфликт крупными силами.

Бразильские власти призывают Израиль к прекращению огня в секторе Газа, однако не идут на резкое обострение отношений с Израилем, как ряд других стран региона.