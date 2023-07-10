В Польше украинец задержан за шпионаж в пользу России

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство PAP.

Сообщается, что задержанный входил в шпионскую сеть, созданную российской разведкой. Он стал пятнадцатым подозреваемым по делу о шпионаже. Суд поместил его под стражу. Ранее уже были задержаны 14 человек.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил на своей странице в твиттере, что подозреваемый следил за военными объектами и морскими портами. Он якобы получал за это вознаграждение от российских спецслужб.

Прокуратура Польши сообщила о том, что задержанный приехал в республику из Украины в 2019 году. В отношении него выдвинуто обвинение в участии в организованной преступной группе и шпионаже. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее Агентство внутренней безопасности сообщало об аресте по обвинению в шпионаже хоккеиста из России, игравшего за местную команду. По утверждению спецслужбы, спортсмен, имя которого не раскрывается, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в интересах российской внешней разведки.

Следствие предполагает, что группа российских агентов наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства. В ноябре в Польше должны пройти парламентские выборы.